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from a major developer

Lefkoniko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€70,751
;
from a major developer
1
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Описание Описание
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О комплексе

Итак, этот уникальный проект, переплетенный с природой, теперь находится в Гечиткале. Комплекс ждет всех инвесторов, любящих тишину и природу. Застройщик предлагает квартиры 1+1, 2+1, 3+1 и пентхаусы 2+1, 3+1. Квартиры спроектированы с использованием высококачественной отделки и современных технологий. Удобства комплекса. Прежде всего, это зеленые зоны. Кроме того, есть трансфер до пляжа. Есть ресторан, кафе/бар, аптека и супермаркет. Многофункциональная спортивная площадка. Открытый бассейн для взрослых и детей. Кроме того, крытый бассейн для взрослых и детей. Велосипедные и пешеходные дорожки. Салон красоты и тренажерный зал. Итак, расскажем о самой квартире. Это красивая квартира 1+1, расположенная в шестиэтажном доме. Общая площадь 50 квадратных метров. Это идеальный вариант для комфортного проживания. Войдя в квартиру вы попадаете в просторную гостиную. Санузел совмещен с санузлом. Особенность этой квартиры – уютный балкон площадью 11 кв. Кроме того, здесь можно насладиться свежим воздухом и живописными видами. Комплекс, в котором расположены эти апартаменты, находится всего в 10 минутах езды от моря. Строительство завершится в 2025 году.
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 61.0
Цена за м², EUR 1,160
Цена квартиры, EUR 70,751
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 73.0
Цена за м², EUR 1,080
Цена квартиры, EUR 78,870
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², EUR 1,160
Цена квартиры, EUR 127,584
Местонахождение новостройки
Lefkoniko, Турецкая Республика Северного Кипра

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from a major developer
Lefkoniko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€70,751
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этажных блоков с видом на море и горы.   Комплекс будет оснащен всей необходимой инфраструктурой:  Общий бассейн Генератор  Панорамные окна с двойными стеклопакетами Стеклянное остекление балкона Готовые выходы для установки кондиционера воздуха Накопительный бак для воды Система солнечного обогрева воды  Автомобильная парковка Детская площадка Зона барбекю Озеленение и ландшафтный дизайн Видеонаблюдение Шлакбаум   Все апартаменты идут с готовой отделкорй от застройщика! Просторная гостиная с балконом Кухня со встроенной мебелью высокого качества Спальни со встроенными шкафами  Полностью оборудованная ванная комната Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате В спальнях используется паркетная доска  Качественная сантехника, Встраиваемые шкафы Выводы под кондиционеры Панорамное остекление      Особое внимание стоит уделить расположению комплекса, ведь вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура находится поблизости:  Супермаркет - 1 мин. Аптека - 2 мин. Заправочная станция - 3 мин. Ресторан - 5 мин. Necat British college - 15 мин.  Банкоматы - 7 мин.  Песчаный пляж Camelot с рестораном - 10 мин. Пляж sunas  - 10 мин.  Спа комплекс - 7 мин.  Спортзал - 7 мин.  Почта - 10 мин. Муниципалитет- 10 мин.  Пекарня - 5 мин.    Сдача комплекса- сентябрь 2024 год.  Апартаменты доступные к покупке - 1+1, 2+1,3+1    Комфортная система оплаты: 2000  GBP депозит  50% оплата при подписании контракта  25 % оплата за 6 месяцев до сдачи комплекса (возможна оплата ежемесячно, раз в 2 месяца, ежеквартально)  25% оплата при передаче ключей    Дополнительная информация 15 минут езды до центра Кирении 30 минут езды до Никосии 45 минут езды до аэропорта Эрджан 120 минут езды до аэропорта Ларнака   * Общий бассейн * Генератор  * Просторная гостиная с балконом * Кухня со встроенной мебелью высокого качества * Спальни со встроенными шкафами  * Полностью оборудованная ванная комната * Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате * В спальнях используется паркетная доска  * Панорамные окна с двойными стеклопакетами * Стеклянное остекление балкона * Готовые выходы для установки кондиционера воздуха * Накопительный бак для воды * Система солнечного обогрева воды  * Автомобильная парковка * Детская площадка * Озеленение и ландшафтный дизайн
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