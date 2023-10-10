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Особняки с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Особняк 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
€2,73 млн

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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