«Через 2 года мы готовы выкупить этот дом у вас за цену покупки». В Батуми за €308,000 продаются очень необычные коттеджи

Жизнь в собственном доме на берегу моря — что может быть лучше? А если мы добавим сюда супер-оснащенные современные коттеджи? Пожалуй, у таких объектов на рынке недвижимости практически нет конкурентов. И как раз именно такие коттеджи мы нашли в Батуми. За €307,975 продавец предлагает пятикомнатные виллы в 500 метрах от моря, доходность которых составляет 11-15% годовых.

Что за проект и какие именно коттеджи строятся?

Вилла 4 спальни Гонио, Грузия €318,005 5 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м² Количество этажей 2

Жилой комплекс European Village Elit — это комплекс современных вилл, которые расположены на отдельном собственном участке площадью более 400 метров. Отсюда до моря рукой подать — около 500 метров, и из окон и открывается отличный вид на морское побережье и сады. Дополнительный бонус — открытая видовая крыша-терраса с лаунж-зоной в каждой вилле.

Каждый коттедж построен из экологичных материалов: керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — застройщик сохранил максимальное число деревьев на участке застройки. При этом для каждой виллы есть собственный бассейн здесь же, на территории участка. Все виллы представляют собой отдельно стоящий пятикомнатный дом площадью 320 кв.м. толщина стен — 40 см с гидро- и теплоизоляцией.

Так как виллы продаются на этапе строительства, застройщик предлагает покупателям полностью индивидуальные планировки с учетом любых предпочтений. Сейчас в каждом доме запланированы: просторный каминный зал площадью 50 «квадратов», четыре спальни, отдельная кухня или дополнительная спальня. Срок сдачи коттеджей — 2022 год. При этом дома будут сдаваться с полной внутренней отделкой.

Как можно говорить о доходности до 15% годовых?

По словам застройщика, успешно реализованные проекты дают возможность говорить о гарантированной доходности в 11-15% годовых. Директор департамента продаж компании European Village Наталия Сорока рассказала подробнее об этом:

— В отличие от апартаментов и квартир, современные виллы на рынке аренды недвижимости Батуми встречаются довольно редко. И это создают повышенный спрос среди обеспеченных арендаторов. Именно на таких клиентов мы и сделали ставку, предлагая покупателям купить инвестиционную недвижимость, которая гарантированно будет приносить доход. Вы только представьте, European Village Elit — единственный на сегодня комплекс элитных вилл на грузинском побережье. Альтернативы просто нет.

И сейчас, когда пандемия диктует свои правила поведения на рынке аренды, изолированные коттеджи повышенной комфортности стали популярны как никогда. Мы наблюдаем колоссальный спрос на покупку и аренду частных домов с собственным двором и именно поэтому мы уверенны в годовом доходе на уровне 11%-15%. Платежеспособные арендаторы предпочитают арендовать виллы с собственным изолированным пространством, и это касается Грузии в том числе.

— Как известно, покупателей такого типа недвижимости можно условно разделить на три группы. И для каждой из этих групп мы предлагаем уникальный комплекс услуг со своей стороны.

Есть покупатели, которые приобретают такие объекты недвижимости для себя — чтобы приезжать на море в любое время года и наслаждаться отдыхом и прекрасными видами. Таким покупателям мы готовы всячески посодействовать в управлении объектом, в оплате счетов по коммунальным платежам или в уходе за садом. Персональный помощник при необходимости забронирует гостиницу или поможет даже оформить вид на жительство. В общем, мы поможем решить любые вопросы, касающиеся быта или ведения вашего бизнеса в Грузии.

Вторая категория покупателей — приобретают виллы в качестве инвестиций для сдачи в аренду. Здесь мы готовы помочь в управлении объектом недвижимости. За определенный процент от прибыли мы найдем арендаторов, будем следить за порядком и регулярностью выплат и готовы даже принять риски на себя (если вдруг какое-то время объект будет простаивать без аренды, хоть и трудно такое сейчас представить). В таком случае инвестор выбирает более привлекательный для него формат управления: либо получать до 11%-15% годовых в обычном режиме, либо выбрать более скромный вариант аренды — 8% годовых, но с твердым гарантийным договором с управляющей компанией, которая примет на себя все риски. В свою очередь прибыль 8% является одним из лучших предложений в мировой практике управления арендной недвижимостью.

К слову, этот тип нашего сопровождения предполагает и такую ситуацию, когда собственник захочет приезжать в свою виллу один-два раза в год на отдых.

И третья категория покупателей — инвестор, который готов управлять объектом полностью сам. Таким покупателям мы поможем на начальном этапе: посодействуем с оформлением бумаг, расскажем обо всех особенностях рынка недвижимости Грузии и всячески будем содействовать во время сделки.

«Мы готовы выкупить виллы у вас через 2 года»

А теперь шок-контент: компания предлагает обратный выкуп объектов через 2 года. Как это работает?

— Действительно, у нас есть предложение по обратному выкупу объектов через 2 года. Мы настолько уверены в доходности наших вилл, что готовы через 2 года выкупить дома по цене покупки. А через 3 года — по цене, на 10% выше. Почему мы это делаем? Потому что мы абсолютно точно затем продадим эти коттедж еще дороже, тем самым увеличив прибыль компании. При этом собственник уже по готовности домов сможет, конечно, и сам продать виллу, заработав на капитализации 20-30%.

Чтобы сделать покупку максимально комфортной, мы предлагаем разбить оплату на несколько частей: первый транш составит 30% от стоимости с последующей беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев и возможностью последующей ипотеки. Если покупатель готов оплатить сразу все 100%, компания предоставит скидку в размере 5%. Если оплатить 50% от цены, то компания предоставит скидку в размере 2,5%.