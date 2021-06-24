Греция — одно из самых выдающихся государств, когда дело касается исторического, культурного наследия, климатических условий и красоты пейзажей. Ее заслуженно зовут страной оливковых рощ и роскошных пляжей, ведущие туристические агентства по праву называют одной из самых красивых в мире. Также Греция признана государством с лучшим на планете климатом — лето здесь жаркое и сухое, а зима мягкая и влажная.

Также в стране развита система здравоохранения, низкий уровень преступности, отменная кухня, экологическая ситуация благополучная. Но в плане экономического положения статус страны неоднозначен из-за большого внешнего долга и кризиса: уровень зарплат нестабилен, объем льгот для разных слоев населения, в том числе и для иммигрантов, сокращен и на 2021 год минимален. Поэтому, просматривая дома на продажу в Греции, важно учитывать особенности проживания в том или ином населенном пункте.

Важно: в связи с перипетиями, которые переживал рынок недвижимости в 2020 году из-за пандемии коронавируса, представленный ТОП-5 городов Греции для проживания основан на данных за последние месяцы 2019 года, когда ситуация была стабильна и внешние потрясения не искажали общую картину. Ориентируйтесь на эту информацию с учетом действующих на текущий момент ограничений (локдаунов и других мер).

1. Афины — визитная карточка страны

Открывает ТОП ожидаемо столица Греции — Афины, культурный, экономический, торговый, морской и политический центр государства. Это город с большим историческим наследием, проживает здесь порядка 655 000 человек.

Из плюсов переезда:

Рынок жилья в столице хорошо развит — продажа квартир в Афинах одна из самых активных по стране, выбор объектов большой.

Переехать на ПМЖ в этот греческий город намного проще, чем в другие.

Здесь хорошо развита система образования.

Средняя заработная плата — около 1500 евро, минимальная — от 450 евро/мес. Квалифицированные специалисты в среднем получают от 2500 евро.

Вода в кране очень качественная, пить можно без кипячения.

Отдельный плюс — развитая русскоязычная диаспора. В том числе по этой причине многие россияне активно интересуются покупкой, продажей квартир в Афинах, а также их арендой.

Пограничный пункт — столица Греции пользуется популярностью у туристов круглый год. С одной стороны, это возможность зарабатывать на сдаче жилья без сезонных сбоев, с другой — постоянный шум и толпы.

Из минусов:

Насыщенная жизнь мегаполиса и толпы туристов подходят не всем, транспортная система часто перегружена.

Экологическая ситуация не самая благоприятная, не редко появляется смог.

Работу найти не всегда просто, особенно без знания языка и высокой квалификации — сюда многие приезжают на заработки как из разных городов Греции, так и из других стран. Основные сферы, в которых можно работать: торговля, сфера обслуживания, туризм и, соответственно, сдача недвижимости в аренду (рента за студию стартует в районе 500 евро/мес.). Также многие работают в промышленности — пищевой, химической, металлургической.

Лето жаркое — температура может доходить до +40 °С.

На продажу в Афинах квартиры и дома выставляются по высоким, а зачастую и откровенно завышенным ценам. Стоимость продуктов также немаленькая.

Совет: выбирая жилье, обратите внимание в первую очередь на спальные районы, например, на Смирну.

Дом Municipality of Athens, Греция $192,966 Дом 2 спальни Municipality of Athens, Греция $350,400 2 Количество спален 2 ванных комнат

2. Салоники — тихий спокойный вариант

Несмотря на то, что Салоники — второй по величине мегаполис страны, здесь в два раза меньше жителей, чем в столице: около 325 тыс. человек. Предместья развиты, есть несколько городов-спутников (если считать население с ними, получается более 1,1 млн. жителей). Также много объектов культуры.

Из плюсов переезда:

Более умеренный климат — Салоники находятся на севере Греции, на берегу Эгейского моря, адаптироваться при переезде проще. Летом температура здесь не превышает +25-30 °С.

Экологическая ситуация в разы лучше, чем в столице, несмотря на то, что город также является торговым и промышленным центром.

Также хорошо развита система образования, как и остальная инфраструктура, особенно это касается транспортного сообщения — Салоники соединены со множеством европейских городов.

Средний уровень зарплат чуть ниже афинского, но все равно высок — от 1 200 до 2 000 евро/мес. Найти работу здесь немного проще, чем в столице.

Аренда студии — от 600 евро/мес.

Из минусов:

Это не курортный город, поэтому рассматривать выставленные на продажу дома в этой части Греции как источник пассивного дохода в будущем от сдачи в аренду туристам нерентабельно. Зато со временем можно перепродать тем, кто подыскивает жилье в Салониках для себя.

Цены на бензин высоки — иметь свое авто не всегда выгодно. Многие пользуются велосипедами, для которых в городе налажена хорошая транспортная сеть.

Найти высокооплачиваемую работу не всегда просто.

Совет: если вас интересуют дома на продажу в Греции, обратите внимание на западную часть Салоников — здесь свежую недвижимость можно приобрести дешевле, чем в других районах города. Престижное жилье сконцентрировано в восточной части, но и цены вдвое выше.

3. Ираклион — преимущества жизни на острове Крит

Количество желающих купить недвижимость на Крите не спадает который год — эти места, среди которых и город Ираклион (столица острова), славятся роскошными пейзажами, в том числе городскими, и культурными достопримечательностями.

Из плюсов:

Приятный морской климат без перепадов (до +20-30 °С летом), отличная экологическая ситуация.

Рынок жилья хорошо развит, но не так динамичен, как в двух предыдущих городах — купить недвижимость на Крите, в том числе в Ираклионе, точно под ваши запросы не всегда возможно — предложение довольно ограничено. Например, здесь преобладают виллы и таунхаусы, другие форматы жилья нужно поискать.

Активное, развитое русскоязычное сообщество (но большая его часть пребывает на отдыхе, а не на ПМЖ).

Инфраструктура развита хорошо.

Арендовать жилье вдолгую здесь можно от 200 евро/мес. (при краткосрочной аренде цены выше).

Из минусов:

Найти работу в Ираклионе, как и в других местах на Крите, очень непросто, в разы сложнее, чем на материковой части страны. Переселенцы обычно заняты в сферах развлечений и туризма, обслуживания, но конкуренция высока.

Средний заработок — 800-1000 евро/мес.

Экономика Ираклиона сильно зависит от туристической активности, уровень жизни из-за сезонных колебаний в доходе неоднороден. Нужна подстраховка, например, с удаленной занятостью.

Некоторые товары нельзя просто прийти и купить — в Ираклион многие из них привозят из других населенных пунктов, нужно ждать, пока заказ доставят. При этом цены на технику и одежду высокие.

Образование можно получить только на материке.

Транспортное сообщение с большой землей — только по воздуху или морю (в Ираклионе есть международный аэропорт).

Совет: переезд на МПЖ пройдет в разы проще, если перед этим купить недвижимость на Крите или иметь на руках необходимую для этого сумму.

Квартира 3 комнаты Municipality of Heraklion, Греция $146,587 3 Комнаты 2 Количество спален 2 ванных комнат Количество этажей 1 Квартира 3 комнаты Municipality of Heraklion, Греция $261,303 3 Комнаты 2 Количество спален 1 ванных комнат 85 м² 1/1 Этаж Квартира 4 комнаты Municipality of Heraklion, Греция $314,498 4 Комнаты 3 Количество спален 1 ванных комнат 117 м² 4/1 Этаж

4. Родос — город-курорт со своей атмосферой

Родос — город, возвышающийся на одноименном острове. Многих пленяет его красота и уют.

Из плюсов переезда:

Здесь чисто, красиво, благоустроенные улочки и потрясающие пейзажи.

Климат мягкий, экология отличная.

Транспортная сеть хорошая — по острову ездят автобусы, такси.

Найти постоянную работу несложно, но в основном она будет касаться рыболовства, сельского хозяйства и другого низкоквалифицированного труда. И, конечно, туризма.

Рынок недвижимости развит хорошо, но домов выше 6 этажей в Родосе вы не найдете.

Стоимость жизни в целом ниже, чем в предыдущих городах.

Система здравоохранения хорошо развита, медобслуживание бесплатное.

Предприниматели инвестируют в рестораны и отели — эта ниша в Родосе еще не переполнена.

Из минусов:

Основной источник дохода жителей Родоса — туризм, уровень заработка неоднороден.

Уровень заработка в рыболовной и с/х отраслях низкий — максимум 1200 евро.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в мес. — от 400 евро.

Доступ на материк — только по морю.

Русскоязычная община практически отсутствует.

Совет: хотите насыщенной жизни — селитесь в районе Фалираки с обилием ночных клубов, если ищете тишины и спокойного отдыха, выбирайте районы Хараки, Пефки, Линдос.

Вилла Municipality of Rhodes, Греция $593,838 5 Количество спален 4 ванных комнат 169 м² Вилла Municipality of Rhodes, Греция $593,838 4 Количество спален 4 ванных комнат 137 м² Вилла Municipality of Rhodes, Греция $682,913 4 Количество спален 4 ванных комнат 260 м²

5. Лариса — спокойная жизнь на лоне природы

Город Лариса — выбор тех, кто хочет поселиться вдали от шумных мегаполисов, но иметь в доступе все преимущества цивилизованного мира. Здесь проживает около 140.000 человек — это значимый транспортный узел, экономический и промышленный центр страны, а также центр горного туризма. Город находится в долине на живописном берегу реки Пиньос, здесь много достопримечательностей.

Из плюсов:

Несмотря на небольшое количество жителей, инфраструктура очень хорошо развита.

Город занимает первое в Греции место по количеству зеленых насаждений, экология превосходная, множество благоустроенных парков и зон отдыха. Это отличное место для жизни всей семьей.

Транспортная ситуация неплохая — рядом с Ларисой пролегает несколько больших автобанов. В пригороде международный аэропорт, в Европу также можно добраться на поезде.

Цены на все в несколько раз ниже, чем в Афинах.

Арендовать студию можно от 200 евро/мес.

Огромная береговая линия тянется на 50 км (всего около 20 пляжей).

Найти работу при владении языком и наличии соответствующего образования можно, в основном предлагаются вакансии на пищевых, текстильных, сельскохозяйственных объектах.

Из минусов:

Средний уровень дохода — около 950 евро. Но при невысокой стоимости жизни в городе на безбедную жизнь этого вполне достаточно.

Перепад температур между летним и зимним периодом ощутим — от жары до °С до заморозков со снегом.

Где лучше поселиться — на острове или материке, в большом или маленьком городе?

Дома на продажу в Греции выставляют в больших и маленьких городах, на материке и островах. Что выбрать — решайте сами, ведь у каждого из вариантов — свои особенности.

Небольшие населенные пункты — это более низкие цены на жилье и различные товары, не такая агрессивная конкуренция на рынке труда, низкий уровень преступности и отличная экологическая ситуация. Вместе с тем в маленьких городах меньше развита инфраструктура, развитие замедлено, ассортимент услуг ограничен, иммигранты выделяются на фоне коренного населения больше, чем в мегаполисах.

На островах тоже свои нюансы — в несезон там почти нет работы, города полупустые, многие жители переезжают на это время на материк, найти многие товары и услуги с оттоком туристов становится сложно или невозможно.

Выбирайте город Греции обдуманно, и ваш переезд в эту солнечную морскую страну принесет только радость.