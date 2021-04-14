Сказочная страна Турция, раскинувшаяся на берегах древнего Босфора, по сей день таит в себе множество загадок, предлагая гостям со всего мира окунуться в красоту Востока. Количество природных и рукотворных достопримечательностей, ожидающих туристов на территории этого государства, исчисляется десятками и сотнями: от роскошных дворцов и многовековых башен до подземных озер, водопадов и потрясающих пейзажей.

В статье вас ждет подборка самых интересных мест, которые обязательно стоит посетить, приезжая в Турцию. Историю этой страны писала не одна цивилизация, посмотреть здесь действительно есть на что.

Культурное наследие: известные храмы и соборы

Собор Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии или Айя-София — величественный символ «золотого века» Византии, древний христианский собор, ведущий свою историю с IV века (он был освящен в 537 году).

Целую тысячу лет этот образчик византийской архитектурной мысли являлся самым крупным христианским храмом в мире. Всем, кто планирует побывать в Стамбуле, обязательно нужно посетить это величественное место, находящееся в сердце старого Стамбула — в районе Султанахмет.

Строение из кирпича действительно впечатляет размахом: в высоту собор достигает 55,6 м, а его купол в диаметре — 31 м! Это роскошное здание возвели всего за 5 лет, над завершением проекта трудилось более 10 000 человек. Во время его возведения византийскими зодчими правители выделили средства, равные двум годовым бюджетам Византии. Спустя 9 веков, когда турки захватили Константинополь, собор из христианского стал исламским.

В наши дни это известная достопримечательность Турции, музей. В помещениях собора можно насладиться христианскими росписями и исламскими мозаиками, инкрустацией драгоценными металлами, ценными породами дерева и слоновой костью, а также фресками. Купольная система из 40 огромных окон создает иллюзию, что купол собора парит в воздухе. Это нужно видеть.

Голубая мечеть (Стамбул)

Голубая мечеть покоится на берегах Мраморного моря. Строение является еще одним популярным символом Стамбула и достопримечательностью Турции. Голубая мечеть отличается от всех остальных мечетей мира тем, что в ней есть 6, а не 4 минарета. Легенды гласят, что эту особенность достопримечательность получила по случайному стечению обстоятельств: якобы зодчий просто не расслышал пожеланий султана.

Строение возвели в 1616 году за 7 лет в одном из старейших нынешних районов Стамбула — в Султанахмете. Основные материалы — камень, керамика и мрамор. Размах впечатляет и вызывает благоговение по сей день, вы увидите сияющий купол Голубой мечети за много километров.

Свое название постройка получила потому, что в ее внутреннем убранстве преобладают голубые и белые изразцы. При возведении зодчие искусно соединили византийскую и классическую османскую стилистику. Обязательно полюбуйтесь 260 витражными окнами, роскошными цветочными орнаментами на плиточной кладке, коврами ручной работы и михрабом из цельного мрамора. Это поистине уникальный памятник восточной архитектуры и культуры.

Галатская башня (Стамбул)

Галатскую башню по праву считают одной из древнейших достопримечательностей Стамбула. На месте, где она зиждется сегодня, еще в V веке уже возвышалась башня. Памятник архитектуры, предстающий перед туристами сегодня, построен на возвышении в середине XIV в. (1348-1349 гг.) генуэзцами. В то время он носил название «Башня Христа». С тех пор здание подвергалось нескольким разрушениям из-за землетрясений. Окончательно здание реконструировали в XX в. и открыли для посещения как Галатскую башню.

Здание уходит в небо на высоту 67 м, а благодаря тому, что находится оно на возвышении холма, увидеть его можно почти из любой точки Стамбула. Со смотровой площадки на вершине башни открываются роскошные виды. Диаметр строения — 9 метров, а ширина стен — 4 метра.

Находится этот памятник архитектуры в европейской (христианской) части Стамбула. На лифте внутри башни можно подняться на высоту 137 м над уровнем моря, откуда вы сможете полюбоваться бухтой, Мраморным морем и видами Стамбула. На верхних этажах башни можно и перекусить в уютном ресторане.

Природные красоты

Каппадокия

Каппадокия — удивительный исторический район в центре Турции, к которому невозможно остаться равнодушным: здесь уйма достопримечательностей, богатая история и потрясающе красивые ландшафты. Скалы-грибы, уходящие ввысь до 40 метров, невысокие холмы, долины, вулканы и скальные массивы. Многие туристы, побывавшие в Каппадокии, называют эту местность инопланетной за необычные виды.

А еще в этих краях покоится древнее подземное царство, пещеры и города под землей на глубине до 85 м. Когда-то в этих подземных полисах проживало около 10 000 человек.

Обязательно посетите музей Гереме с тремя десятками пещерных церквушек, подземные города Каймаклы, Ургюп, Деринкую, а также ущелье Ихлара, испещренное множеством храмов, воздвигнутых на отвесных утесах.

Для удобства и мобильности передвижения по Каппадокии можно взять на прокат скутер. А экскурсия на воздушном шаре оставит поистине незабываемые впечатления, учитывая красоту местности.

Цистерна Базилика (Стамбул)

Цистерна Базилика (Йеребатан) — древнее, рукотворное водохранилище, расположенное под землей на глубине 10-12 м в нынешнем районе Стамбула Султанахмет. Его вырыли греки в IV веке, завершено строительство было уже в VI веке. Сначала эта достопримечательность может показаться дворцом. Всему виной 336 исполинских колонн по 9 м высотой каждая, которые привезены сюда из разных античных храмов (потому колонны и отличаются друг от друга).

Цистерна Базилика в лучшие времена была способна умещать до 100 000 тонн воды. Стены строения были 4 м в ширину и не пропускали не только воду, но и огонь. По прямому назначению оно использовалось вплоть до XVI века.

Если вы хотите посмотреть что-нибудь примечательное в Турции, чтобы при этому не пришлось изнывать от жары и солнцепека, цистерна Базилика — то самое место, где вы сможете прикоснуться к древности и отдохнуть от высоких температур. Слабое свечение постройки изнутри создает незабываемую атмосферу. Обязательно посетите в Базилике «колонну слез» и загадайте возле нее желание.

Известные курорты и древние города Турции

Курорт Памуккале

Паммукале — город в 250 километрах от Анталии. Он известен на весь мир своими белоснежными термальными курортами природного происхождения. Целых 17 целебных геотермальных источников в соляных бассейнах удивительно живописны. Внешне они напоминают каскады-террасы из белого как снег мрамора. Такой эффект создали известковые отложения, образовавшиеся под струями горячих источников, оттачивавших эти формы веками. Интересно, что температура в этих источниках отличается. Вода целебна благодаря содержанию в ней окиси кальция и сероводорода.

Недалеко от самого курорта Памуккале вас ждут эффектные руины города Хиераполиса, оставшиеся с античных времен (возраст этих дошедших до наших дней памятников истории оценивается в 3 000 и более лет). По легендам, именно здесь находится еще одна известная достопримечательность Турции — бассейн, в котором нежилась сама Клеопатра. Также здесь есть огромный амфитеатр на 12 000 человек.

Амфитеатр Аспендоса

Город Аспендос на юге Турции — одна из самых древних ее достопримечательностей. Его трагичная история берет начало в далеком V в. до н.э. По легенде, его основали после Троянской войны. В свое время он был одним из трех крупнейших городов Памфилии, но с приходом войск Византии вскоре перестал существовать.

Сегодня Аспендос готов показать туристам множество памяток прошлого. Но одна из них — действительно жемчужина среди достопримечательностей Турции. Это исполинский амфитеатр, построение которого датируется II веком. В нем оркестровая яма рассчитана на полтысячи человек, зал на 17 000 зрителей, арочная галерея впечатляет красотой. Благодаря мастерству зодчих тех времен сегодня артисты могут выступать здесь без микрофонов.

В наши дни в этом амфитеатре проводят спектакли, балетные и оперные концерты.

Пролив Босфор (Стамбул)

Стамбул известен на весь мир не только тем, что это самый крупный в Турции город. Он имеет еще одну особенность — покоится одновременно на двух частях света, охватывая и Европу, и Азию. Граница между ними пролегает прямо по проливу Босфор, разделяющему Мраморное и Черное моря.

По словам ученых, эта достопримечательность Турции появилась более 8 000 лет назад, в период, когда таяли огромные океанические ледники. Длина Босфора — 30 км, минимальная ширина — 700 м, максимальная — 3,7 км. Со времен основания Стамбула и по сей день Босфор — сердце и символ города, его водная артерия.

Прогулявшись по проливу, вы насладитесь изумительными аутентичными пейзажами Стамбула. Недалеко от Босфора можно посетить старинные мраморные дворцы, древние особняки турецкой знати, каменные крепости. Обязательно прокатитесь по проливу на пароходе или яхте, посетите Босфорский мост и бухту Золотой Рог, где некогда процветала могущественная Византия.

Древний город Эфес (г. Сельчук)

Эфес — еще один древний античный город и достопримечательность Турции, своеобразный музей под открытым небом немного западнее города Сельчук. Его история началась в X веке до н.э., а прервалась в XV веке, когда он был разрушен. В V-VI вв. он был одним из самых значительных городов Византийской империи. Со временем его отреставрировали под руководством археологов и сегодня его можно посещать всем любителям заглянуть в далекое прошлое.

Самое популярное и интересное место в Эфесе — развалины храма Артемиды, третье чудо света. Также город таит в себе множество артефактов эпохи неолита, времен правления Византии, Османской империи. Это настоящий памятник мировой культуры.

Что посмотреть:

Большой театр;

Библиотеку Цельса;

Ворота Геркулеса;

Базилику;

Гимназиум актеров.

В Эфесе еще много занимательных античных руин.

Древний город Троя (село Тевфикие)

Троя — легендарный античный город-крепость, руины которого находятся сегодня на северо-западе Анатолии. Троя находится в списке ЮНЕСКО как наследие культуры, это популярнейшая достопримечательность Турции, о которой слышал каждый. У главного входа в город вас встретит копия Троянского коня, тематический музей, сад и дошедшие до наших дней развалины городских строений, жилых домов и храмов. Также посетите храм Афины, концертный зал Одеон, музей раскопок.

Троя — одно из сокровищ культурного наследия Турции, нашедшего отражение в древнегреческом эпосе, включая поэмы Гомера. По данным историков, город появился изначально как маленькое поселение. Но во времена расцвета мегаполис занимал площадь более 270 000 кв. м. Древний город имеет 9 археологических слоев — с 30 в. до н.э., если будете в Турции, не примените заглянуть в Трою.

Заключение

Каждая достопримечательность Турции открывает новую грань этого древнего государства. Посещая его снова и снова, вы будете неизменно открывать для себя эту страну по-иному. Даже самые искушенные туристы попадают под ее очарование.