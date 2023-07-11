Рынок недвижимости Кипра все так же активен, и стоимость жилья у моря все так же продолжает расти. Однако сейчас качественно изменился спрос на дома и квартиры на Кипре — теперь основными покупателями стали инвесторы из стран, не входящих в ЕС. О том, что происходит на рынке недвижимости Кипра и свежая статистика — в статье.

По данным главного статистического комитета Кипра, стоимость квадратного метра жилья продолжает расти. Мы уже писали, что в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) цены на недвижимость выросли на 5,9%. При этом, если сравнивать показатели конца 2022 года с началом 2023 года, индекс цен на жилье вырос на 2%.

При этом только в апреле 2023 года количество разрешений на строительство, выданных муниципальными властями и районными администрациями превысило 530. Общая стоимость объектов, на которые были выданы разрешения, составила 265,3 миллиона евро, а общая площадь — 149,1 тысячи квадратных метров.

За первые четыре месяца 2023 года было выдано 2351 разрешения на строительство, что на 6,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Что интересно, общая стоимость объектов, на которые были получены разрешения выросла на 21,6%, а общая площадь на 8,6%.

Рост цен подстегивается высоким спросом, в том числе и среди иностранных инвесторов. Продажи недвижимости в июне 2023 года выросли на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего в первый месяц этого лета было заключено 1397 договоров купли-продажи объектов недвижимости. Что интересно, наиболее знаменитый район Кипра — Фамагуста не может похвастаться рекордными продажами. Наибольшее количество продаж зафиксировано в Лимассоле (444), за ним следуют Пафос (316), Никосия (312), Ларнака (258) и только потом Фамагуста (67).

По данным Cypruc Property News, с начала 2023 года всего на Кипре было заключено 67689 договоров купли-продажи недвижимости, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого год.

Что касается иностранного капитала, то здесь наблюдается интересная тенденция: граждане из стран ЕС стали покупать недвижимость на Кипре намного реже, а граждане стран не из ЕС все так же хотят купить квартиру или дом у моря. Для сравнения, за первые полгода 2023 года иностранцы купили 969 объектов недвижимости, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Продажи гражданам, не входящим в ЕС, за первые шесть месяцев 2023 года достигли 2608, что на 90% больше по сравнению с 1375, достигнутыми за тот же период прошлого года