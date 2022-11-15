Шри-Ланка начинает выдавать «Золотые визы». Кто сможет их получить?
«Золотых визы» теперь будут и в Шри-Ланке. Программу запустил Совет по инвестициям страны вместе с Департаментом иммиграции и эмиграции и Министерством обороны.
Кто сможет получить долгосрочные резидентские визы? Владельцы кондоминиумов в Шри-Ланке — как частные лица, так и компании.
Примечание. Сейчас в Шри-Ланке есть примерно 30 тысяч многоквартирных домов, в том числе частные квартиры. Почти третью из них управляют 968 корпораций по управлению кондоминиумами.
На какой срок будут выдаваться такие визы? Все зависит от количества внесенных инвестиций и от того, в каких районах недвижимость находится.
Вот какие варианты есть у частных лиц:
- 10-летнюю долгосрочную визу можно получить, инвестировав от $200,000 в кондоминиум в городской зоне;
- 5-летнюю долгосрочную визу — инвестировав $150,000 в кондоминиум городской территории; $75,000 в кондоминиумы пригородных районов;
У компаний есть следующие опции:
- Компании могут претендовать на 5-летнюю долгосрочную визу, если инвестируют $500,000 в кондоминиум в городской или в пригородной зоне.
