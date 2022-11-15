«Золотых визы» теперь будут выдавать и в Шри-Ланке. Программу запустил Совет по инвестициям страны вместе с Департаментом иммиграции и эмиграции и Министерством обороны.

Кто сможет получить долгосрочные резидентские визы? Владельцы кондоминиумов в Шри-Ланке — как частные лица, так и компании.

Примечание. Сейчас в Шри-Ланке есть примерно 30 тысяч многоквартирных домов, в том числе частные квартиры. Почти третью из них управляют 968 корпораций по управлению кондоминиумами.

На какой срок будут выдаваться такие визы? Все зависит от количества внесенных инвестиций и от того, в каких районах недвижимость находится.

Вот какие варианты есть у частных лиц:

10-летнюю долгосрочную визу можно получить, инвестировав от $200,000 в кондоминиум в городской зоне;

5-летнюю долгосрочную визу — инвестировав $150,000 в кондоминиум городской территории; $75,000 в кондоминиумы пригородных районов;

У компаний есть следующие опции:

Компании могут претендовать на 5-летнюю долгосрочную визу, если инвестируют $500,000 в кондоминиум в городской или в пригородной зоне.

