«Дорабатываем детали». Польша, Эстония, Латвия и Литва закрывают свои границы для россиян

Россияне с шенгенскими визами скоро не смогут попасть в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию — с 19 сентября эти страны закрывают свои границы для граждан РФ. Действие постановления продлится до 30 июня 2023 года.

О договоренности ограничить въезд россиянам с шенгеном сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном заседании министров этих стран:

— Это также вопрос морально-политического характера, и на данный момент страны Балтии, в целом, достигли консенсуса — мы дорабатываем детали — касательно политики ограничения въезда для россиян через российско-латвийскую, белорусско-латвийскую, литовско-российскую и литовско-белорусскую, а также эстонско-российскую границу.

Однако ряд исключений все-таки будет. В страны Балтии смогут въехать те россияне, которые хотят навестить свою семью (если члены семьи проживают в странах Балтии), смогут проехать и водители грузовиков, дипломаты, обладатели видов на жительство и гуманитарных виз.