Serene Condominium

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Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала.
Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений.
Для наших клиентов пре…
Vas Group - бренд, известный на Пхукете с 2016 года. Иначально развивавшийся как небольшая фирма по аренде недвижимости и транспорта в индивидуальном секторе. Мы креативные быстрые и надёжные, очень трудолюбивые. К 2021 мы были на первых строчках рейтингов по туристическим услугам и аренде. …
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Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям.
За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
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