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Serene Condominium

Таиланд, Пхукет
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
4 года 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
sidthailand.com
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Об агентстве

Группа компаний, предоставляющих полный спектр услуг от проектирования и строительства до запуска и управления недвижимостью на Пхукете.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 08:17
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 18:00
Воскресенье
10:00 - 18:00
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