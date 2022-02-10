Serene Condominium

Таиланд, Тхаланг

Vas Group - бренд, известный на Пхукете с 2016 года. Иначально развивавшийся как небольшая фирма по аренде недвижимости и транспорта в индивидуальном секторе. Мы креативные быстрые и надёжные, очень трудолюбивые. К 2021 мы были на первых строчках рейтингов по туристическим услугам и аренде. …