Рынок недвижимости Турции в 2022 году стал чуть ли не самым «горячим» в мире: высокий спрос на жилье спровоцировал резкий скачок цен, однако количество желающих купить квартиру в Турции меньше не становится. В каталоге жилой недвижимости представлены тысячи вариантов жилья в этой солнечной стране, но сегодня мы расскажем об одной из них — трехкомнатной квартире в Анталье.

Коротко о новостях на рынке недвижимости

Анталийский регион стал одной из самых популярных локаций как для иностранных инвесторов, так и просто для тех, кто решил временно (или постоянно) жить в Турции. Мы уже писали о том, что самыми активными игроками на рынке недвижимости Турции в 2022 году стали россияне и украинцы. При этом местным жителям купить жилье в своей же стране стало намного сложнее из-за резкого роста цен. Именно поэтому правительство решило поддержать местное население, и выпустило закон о закрытии самых популярных регионов Турции для иностранцев — таких районов 1169. Основная идея этого закона: с 1 июля 2022 года иностранец, приобретающий недвижимость в закрытых регионах (а это самые популярные приморские районы), не может прописаться и жить в своей недвижимости. А значит, иностранец не может получить первичный ВНЖ и легально находиться в стране.

При этом глава турецкого МИД Сулейман Сойлу недавно заявил, что, по планам правительства, с 1 июля 2023 года доля иностранцев в каждом районе страны не должна превышать 20% (ранее этот порог составлял 25%).

Еще одно нововведение — налог на проживание для иностранцев. С начала 2023 года все туристы, проживающие в отелях, мотелях, дачных поселках, пансионатах и т.д. будут обязаны платить налог на проживание.

Кроме того, с 1 января в Турции будут действовать новые правила для получения гражданства за инвестиции.

«Трешка» в Алании за €157,000

В Алании выставлена на продажу солнечная трехкомнатная квартира общей площадью 120 кв.м. Планировка типа 2+1 включает в себя кухню американского типа, две спальни, санузел и большой застекленный балкон. Квартира полностью меблирована, оборудована современной бытовой техникой и системой кондиционирования воздуха.

Из окон открывается живописный вид на море и на рядом расположенные жилые дома. На благоустроенной придомовой территории находится открытый двухсекционный бассейн, парковка для автомобилей и велосипедов.

Жилой комплекс, в котором выставлена на продажу квартира, оснащен электрогенератором. Резиденция находится на второй береговой линии, расстояние до морского побережья составляет всего 100 метров. Квартира расположена на третьем этаже десятиэтажного жилого комплекса.

Жилой комплекс находится в районе Махмутлар. Это прибрежный, спокойный и динамично развивающийся район Алании, расположившийся между Кестелем и Каргыджаком. Это один из самых популярных районов для жителей из стран СНГ.

Благоприятный климат района и его защищенность от северных ветров обеспечивают Таврские горы и теплые воды Средиземного моря, отсюда открываются красивые виды на предгорья с банановыми и апельсиновыми плантациями, фруктовые сады и Средиземное море.

Основное развитие района началось сравнительно недавно, жилой фонд в основном составляют современные резиденции с собственными закрытыми территориями. В Махмутларе красивая благоустроенная набережная, уютные скверы, парки, фонтаны, детский лунапарк. Относительная удаленность от центра города способствовала развитию автономной инфраструктуры Махмутлара, район обладает всем необходимым для комфортного проживания и досуга: магазинами и сетевыми супермаркетами, аптеками, торговыми центрами, почтовыми и банковскими отделениями, сервисами аренды и доставки, салонами красоты и фитнес-клубами. Каждую субботу проводится традиционный турецкий рынок под открытым небом.