Жилье и помощь для людей из зоны конфликта. Собрали все инициативы в Польше, Словакии, Молдове и других странах (полезные ссылки)

Ситуация в мире продолжает оставаться крайне напряженной. В эти дни в Европу уже экстренно выехали более 800 тысяч человек. К сожалению, данные цифры − далеко не предел. По оценкам специалистов, в Евросоюз в ближайшее время могут направиться около 5 миллионов человек. Страны, на которые ляжет основная первичная нагрузка — Польша, Молдова, Румыния, Венгрия, Словакия и Чехия. Куда люди могут обратиться за помощью в той или иной стране? Мы собрали все, что известно на данный момент.

Чтобы помочь людям, Еврокомиссия настоятельно рекомендовала государствам-членам ЕС сократить бюрократические проволочки для граждан Украины. Все 27 стран блока принимают украинцев без применения стандартных процедур о предоставлении убежища. Это решение было принято единогласно по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС. В настоящий момент для того, чтобы выехать из Украины и пересечь границы с ЕС, нужен паспорт или любой документ с фотографией, подтверждающий личность. Кроме того, для пересечения границы не нужны ПЦР или паспорта о вакцинации. Документы на домашних животных также необязательны.

Польша

Эта страна является основным направлением для людей из зоны конфликта. Украинцы могут выехать сюда через любой пограничный переход на украинско-польской границе. Все они открыты и работают круглосуточно. Польша обещает оказать всю поддержку, которая потребуется.

Прямо у границы людей встречают многочисленные волонтеры. Они готовы предоставить украинцам всю необходимую информацию, воду и питание, а также отвезти их в нужное место. Сейчас в сети создана база перевозчиков, которые готовы возить людей от польско-украинской границы в разные города Польши. В сети появилась карта экстренной помощи . Здесь можно найти лекарства, еду, воду, одежду, ночлег, транспорт или врача. Каждый, кто хочет помочь мирному населению, может поместить свое объявление на карте помощи.

В чем, в первую очередь, есть нужда? В ночлеге, помощи переводчика, психологических и юридических консультациях, а также в теплой одежде и предметах личной гигиены. Жителей Польши, которые могут чем-то помочь, просят заполнить Анкету волонтера . В общей базе желающих помочь уже находятся сотни заявок из разных польских городов. К кампании присоединилась польская гостиничная ассоциация и польский костел.

Польское правительство готовит широкую помощь — открыты центры помощи и краткосрочного проживания в целом ряде польских городов, подробнее можно прочитать здесь .

Широкую кампанию помощи людям из зоны кофликта в Польше также оказывает Беларуский Молодежный Хаб Если вы оказались в Польше и не знаете, что делать дальше — заполняйте анкету по ССЫЛКЕ .

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Польше:

Пункты приема беженцев в Польше .

. Список волонтеров перевозчиков на границе.

волонтеров перевозчиков на границе. Путеводитель по международной защите в Польше.

по международной защите в Польше. Попутку по Польше можно найти в чате @perevezite или в чате перевозок .

. Общий чат помощи Украинцам в Польше: @nashiwpolsce.

Информация для украинцев для въезда в Польшу.

С 26 февраля украинцы могут бесплатно ездить в поездах PKP Intercity эконом-класса TLK и IC по Польше. Путешественники получат бесплатный билет при предъявлении паспорта Украины.

Литва

Регистрация приезжающих в Литву граждан Украины осуществляется в шести регистрационных центрах — в Алитусе, Мариямполе, Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Каунасе, а также в территориальных отделах Департамента миграции. В ближайшее время количество регистрационных центров в стране планируется увеличивать. Регистрационные центры работают круглосуточно. В регистрационном центре можно получить подробную информацию о возможностях пребывания в Литве, регистрационные центры организуют временное размещение в Литве, в них раздают продовольственные пайки, оказывают необходимую медицинскую помощь. После регистрации в срочном порядке выдается разрешение на проживание в Литве (сроком на 1 год) или национальная виза (сроком на 1 год).

Граждане Украины, имеющие биометрические паспорта и срок действия национальных виз или разрешений на временное проживание в Литовской Республике которых истекает, после окончания срока действия данных документов сразу могут начать пользоваться 90-дневным безвизовым режимом.

По мере возможности гражданам Украины рекомендуется еще перед приездом зарегистрироваться в интернете и заполнить заявление на выдачу разрешения на проживание ( видеоинструкция ).

Тем, кому не у кого остановиться, инициатива Stiprūs kartu поможет найти жилье на 3 месяца бесплатно. С поиском жилья помогают также брокеры крупнейшей риэлторской сети Capital. Приезжающим из Украины людям, а также местным жителям, желающим сдать в аренду жилье беженцам, брокеры компании Capital оказывают безвозмездную помощь. Они занимаются подготовкой и оформлением необходимых для аренды документов, заботятся, чтобы процесс размещения проходил плавно, и курируют каждую сделку на протяжении всего срока аренды до его окончания. Если нужна помощь, звоните по тел. +370 686 77737 или пишите на [email protected].

Граждане Украины и члены их семей, покинувшие свою страну в связи с проводимыми Россией военными действиями, могут трудоустроится и без разрешения работать в Литве.

Самая важная информация на украинском языке:

Гаряча лінія міграції: +370 5 271 7112 (7.30-21:00, кожен день).

Гаряча лінія з питань проживання: +370 677 22222 (цілодобово), www.stipruskartu.lt .

. Лінія гуманітарної допомоги: +370 684 98 688 (цілодобово), https://redcross.lt , www.caritas.lt , https://maltieciai.lt .

, , . Посольство України у Литві: Teatro g. 4, Вільнюс, +370 5 212 1536, [email protected] , https://ua.mfa.lt .

Самая важная информация на русском языке:

Миграционная линия +370 5 271 7112 (7:30-21:00, ежедневно).

Жилищная линия +370 677 22 222 (круглосуточно), www.stipruskartu.lt .

. Линия гуманитарной помощи +370 684 98 688 (круглосуточно) https://redcross.lt , www.caritas.lt , https://maltieciai.lt .

Молдова

Для всех прибывающих с Украины рядом с пунктами пропуска в Паланке и Окнице созданы временные центры для людей из зоны кофликта, где оказывают базовую гуманитарную, юридическую и продовольственную помощь. В палаточных лагерях люди могут согреться, поесть, а также получить медицинскую помощь. После этого десятки волонтеров готовы бесплатно довезти украинцев до Кишинева.

В Кишиневе для размещения людей перепрофилировали бывший ковид-центр на Moldexpo, который может принять до 500 человек. Здесь же открыт пункт сбора пожертвований — он работает ежедневно с 9 до 16 часов. Волонтеры принимают продукты питания и теплую одежду.

Также в Facebook создана страница « Помощь украинцам в Молдове» / SOS Українці Молдова ». Здесь граждане Молдовы предлагают питание и бесплатное проживание для украинцев. Предоставленные дома расположены в Кишиневе, а также за городом, в селах.

Свои двери для украинцев готовы открыть туристические комплексы.

На портале 999.md под названием « Жилье для беженцев » объявлено о домах и квартирах, которые могут быть предоставлены бесплатно.

Замок Mimi , расположенный на расстоянии 35 км от Кишинева, в Булбоакэ Новоаненского района открыл свои двери для украинцев, которые вынуждены покинуть свои дома. Люди, которым нужна помощь, могут звонить по телефонам: 062 001 893 и 062 100 521.

Туристический комплекс «Коштешть» , расположенный в 20 км от Кишинева, объявляет, что открывает свои двери для размещения украинцев. Люди, которым нужна помощь, могут звонить по телефонам: 069 303 499 и 069 138 559.

Винодельня Purcari Wines обязуется принять не менее 20 семей в Штефан-Водэ. Те, кто ищет помощи, могут позвонить по номеру 068 353 031, который будет доступен круглосуточно, без выходных.

Компания недвижимости «Pro Imobil» сообщает, что бесплатно предлагает в аренду 5 квартир для семей с маленькими детьми в Украине.

Сразу несколько ресторанов и кафе в Кишиневе сообщили, что готовы бесплатно предоставить обеды гражданам Украины, оказавшимся в тяжелом положении. Среди них ресторан Creme de la Creme, расположенный на пешеходной улице и ресторан Pegas, который выдает талоны на покупку продуктов в магазинах Pegas для людей из зоны конфликта.

Наиболее востребованными пограничными пунктами являются молдавско-украинские Паланка, Тудора и молдавско-румынские Скулень, Леушень.

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Молдове:

Официальный канал правительства Молдовы: @prima_sursa_md.

Помощь гражданам Украины в Молдове: @moldovaukraina.

Транспорт от границы, жилье: группа в Facebook .

. Объявления о бесплатном жилье.

о бесплатном жилье. Контакты людей, предлагающих помощь с жильем и транспортом: Google-таблица .

Румыния

Эта страна у Черного моря сейчас принимает десятки тысяч украинцев. Украинцы могут попросить убежища непосредственно в Румынии, а также проследовать через страну в такие страны, как Польша, Италия и Германия.

Организация помощи в Румынии — тематическая группа в Facebook Об’εднанi за Украiну — United for Ukraine . Здесь можно найти жилье и транспорт.

Всего Румыния готова принять полмиллиона человек. Людям обещают оказать необходимую гуманитарную помощь.

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Румынии:

FAQ по Румынии о предоставлении убежища.

по Румынии о предоставлении убежища. Помощь возле КПП Сигет—Мармарицей.

возле КПП Сигет—Мармарицей. Помощь в городе Орадя: жилье, еда, вещи.

в городе Орадя: жилье, еда, вещи. Чат помощи @romaniahelp2022.

Форма запроса помощи для украинцев.

Венгрия

В данный момент эта страна готова принять десятки тысяч людей из зоны конфликта. По сравнению с другими пунктами пропуска, ситуация на границе в Закарпатской области остается более спокойной, очереди по состоянию на 28 февраля — небольшие. Отметим, что проезд в Венгрии на поездах для украинцев — бесплатный.

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Венгрии:

Организация помощи украинцам в Венгрии — страница в Facebook Допомога українцям . Тут можно найти жилье и транспорт.

. Тут можно найти жилье и транспорт. Список волонтеров перевозчиков на границе.

волонтеров перевозчиков на границе. Жилье можно попробовать найти: таблица .

. Информация по убежищу от венгерского хельсинского комитета.

Словакия

Эта страна также упростила въезд украинцам. По информации МВД, работают все пограничные переходы на границе с Украиной, кроме железнодорожного пограничного перехода Черно-над-Тисой-Чоп — там остановлено пассажирское движение.

Жители Украины могут пройти контроль на границе со Словакией без биометрического загранпаспорта. Главное, как и в случае с Польшей, иметь хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий личность. Пешеходный пункт пропуска Велке Слеменце возле Ужгорода теперь работает круглосуточно.

В словацком городе Гуменном создан временный лагерь для людей из зоны конфликта. Два приграничных региона — Кошице и Прешов — предложили для украинцев бесплатное размещение. Люди могут остановиться в специально определенных гостиницах, школах и офисных зданиях.

Министр финансов Словакии Игорь Матович заявил, что все украинцы получат убежище и разрешение на работу. Правительство также финансово поддержит тех, кто предоставит жилье людям из зоны конфликта.

Информация на русском языке — Миграционный центр Словакии .

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Словакии:

Информация от властей Словакии: смотреть в Telegraph .

. Бот для запроса о помощи (центр координации помощи).

для запроса о помощи (центр координации помощи). Список волонтеров перевозчиков на границе.

волонтеров перевозчиков на границе. Помощь украинцам в Словакии: группа в Facebook .

. Форма для помощи по жилью в Словакии.

для помощи по жилью в Словакии. Фонд помощи в Словакии.

Чехия

В Чехии готовы приютить всех, кто решил покинуть Украину. Например, в городе Брно для людей из зоны конфликта уже ищут и обустраивают квартиры, в которых смогут временно найти приют украинцы. На погранпереходе Медыка также работают волонтеры. Здесь можно найти питание, транспорт и предложения по жилью.

Жители Чехии, которые могут разместить у себя украинцев, должны обратиться в Управление по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Полезные ссылки для тех, кто сейчас в Чехии:

Организация , которая занимается юридической стороной устройства людей из зоны конфликта.

, которая занимается юридической стороной устройства людей из зоны конфликта. Помощь украинцам: группа в Facebook .

. Жилье от чехов для украинцев. Нужно пользоваться гугл-переводчиком.

от чехов для украинцев. Нужно пользоваться гугл-переводчиком. Информационная линия Министерства внутренних дел Чехии по вопросам въезда из Украины: +420 974 801 802.

Германия

В Linkedin действует инициатива жителя Германии Аркадия Ямпольского . На его платформе объединяются те, кто готов предоставить украинцам жилье бесплатно или за небольшую плату:

В настоящее время у нас есть более 3500 свободных мест, 40% из них предлагаются полностью бесплатно. 90% ниже €500 в месяц. Самые срочные случаи свяжем с арендодателями вручную. На следующей неделе мы запустим еще одну публичную платформу, где украинцы смогут арендовать жилье в Германии онлайн.

Кстати, вчера популярный сервис для поиска жилья Airbnb заявил , что предоставит бесплатное краткосрочное жилье для украинцев в европейских странах. Airbnb готов оплатить жилье (квартиры и комнаты) для 100 тысяч людей.

Информация собрана редакцией из открытых источников и ответственности за действия указанных организаций и сообществ не несет.