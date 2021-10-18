В Финляндии продолжают пользоваться высоким спросом квартиры с небольшой жилплощадью. Хотя поначалу, когда они только появились на столичном рынке жилья, реакция на них была неоднозначной. Большинству финнов казалось, что столь тесные пространства не подходят для полноценной жизни, даже с учетом идеально продуманной планировки.

Теперь же микроквартиры активно скупаются гражданами Финляндии. Этому во многом поспособствовал рост цен на жилье — самый быстрый в стране за последние 10 лет. По подсчетам экспертов, недвижимость в скором времени станет поглощать до 1/3 от прибыли типичной финской семьи.

Проблемы, которые могут создать микроквартиры

В течение многих лет власти Финляндии пытаются выправить ситуацию с уменьшением численности населения. Сейчас у граждан этой страны недостаточно детей для поддержания системы соцобеспечения.

Микроквартиры могут только усугубить проблему. Проживать в них с другим человеком физически сложно из-за ограниченных пространств. Тесная жилплощадь может также постоянно давить на жильцов психологически, лишний раз напоминая о не лучшем финансовом положении, которое станет казаться еще хуже. В таких обстоятельствах вопрос заведения детей будет постоянно откладываться.

Какие есть перспективы?

Главный плюс микроквартир — в доступности. К примеру, снимая их в аренду, молодые люди получат возможность проживать вблизи с центральными частями городов. К тому же арендные ставки на такой тип недвижимости постепенно стабилизируются.

Таким образом, микроквартиры — не совсем то, что нужно парам, собирающимся начать семейную жизнь, но отличный вариант для одиноких молодых людей среднего класса, стремящихся проживать вблизи с центром столицы.