В Эстонии планируют уменьшить порог минимальной требуемой зарплаты для ведущих работников, а также смягчить правила выдачи ВНЖ для специалистов, устраивающихся на работу на короткий срок. Нововведения предложил Андрес Сутт — министр информационных технологий и предпринимательства в стране. Новые меры должны решить проблему острой нехватки рабочей силы. Планируется, что законопроект поступит на рассмотрение властей до конца текущего года.

По мнению Сутта, через 5 лет в Эстонии число работников в возрасте от 20 до 64 лет уменьшится на 31 тыс. человек. Министр призывает в краткосрочной перспективе проявить гибкость при найме иностранных квалифицированных и высококвалифицированных специалистов.

Инициативы Сутта поддерживает Марко Удрас, управляющий отдела по юридическим вопросам в Торгово-промышленной палате. По его мнению, за последние годы было создано много новых ограничений, затруднивших процедуру найма зарубежных специалистов. Удрас добавляет, что предприниматели долгое время ждали, когда смягчатся хоть какие-то требования.

Как обстоит ситуация сейчас?

На текущий момент в Эстонии ВНЖ в качестве работника с высокой квалификацией могут получить специалисты с зарплатой выше средней (необходимо зарабатывать порядка 3000 евро в месяц). Сутт предлагает снизить эту планку. Он поясняет, что ежемесячная зарплата по стране за вычетом налогов должна находиться на отметке 2200-2300 евро, если учитывать полуторакратный средний уровень требуемой зарплаты.

О том, что действующие требования к заработной плате создают сложности при найме иностранных рабочих неоднократно высказывалась Торгово-промышленная палата. Удрас предлагает уменьшить существующий порог на четверть, чтобы можно было нанимать больше специалистов. По его мнению, это позволит сотням или даже тысячам ведущих работников ежегодно трудоустраиваться в Эстонии. В результате найм иностранных рабочих может обеспечить госказне миллионы евро в виде налоговых отчислений.

Краткосрочные работники

Андрес Сутт также предлагает упростить процесс подачи запроса на получение разрешения на долгосрочное пребывание в стране для иностранных краткосрочных работников. На текущий момент они могут работать по разрешению только год, после чего им нужно возвращаться в свое государство, чтобы через 3 месяца снова приехать в Эстонию устраиваться на работу.

По словам Румета Сырмуса, управляющего Сельскохозяйственной и торговой палаты, путешествие из страны в страну каждые 12 месяцев — это затратный и трудоемкий процесс, создающий сложности и бюрократическую волокиту.

Если предложение Сутта будет одобрено, иностранные рабочие смогут подавать запрос на двухлетний ВНЖ после того, как перестанет действовать их годовая виза.

Всего за первые 10 месяцев текущего года эстонская полиция произвела регистрацию свыше 27 тыс. специалистов на краткосрочные рабочие места. Это были преимущественно области сельского хозяйства, производства и строительства.