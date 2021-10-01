За пустующие частные квартиры в Чехии будут штрафовать на 200 евро

Во время предвыборных дебатов на одном из рейтинговых телеканалов лидер чешских социал-демократов и по совместительству Министр Внутренних дел республики Ян Гамачек сделал неожиданное заявление. Он предложил бороться с жилищным кризисом штрафами в размере 3000-5000 крон (120-200 евро) в месяц. Взимать эти деньги политик хочет с владельцев пустующих квартир. По его данным, в Праге таких около 70,000, собственники которых не желают предоставлять их арендаторам.

Озвучивая план решения жилищных проблем в Чехии, чиновник подчеркнул, что только его партия плотно занялась вопросом.

По мнению Гамачека, спекулянты сознательно не выставляют квартиры для сдачи в аренду, чтобы поддерживать высокую цену. Если им придется платить за каждый месяц простоя жилья до 200 евро, они пересмотрят свой взгляд на сложившуюся ситуацию.

Идея политика не нова. Аналогичные меры по борьбе со спекулянтами на рынке аренды недвижимости уже действуют в ряде европейских городов. Если социал-демократы победят на ближайших парламентских выборах, есть шанс, что штрафы за пустующее жилье будут введены уже с 2022 года.