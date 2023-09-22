Как живут студенты в разных странах мира: обзор общежитий со стоимостью проживания и фото
То, каким будет студенческое общежитие, может существенно повлиять на общее впечатление от обучения за рубежом. Поэтому, мы считаем, к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. В этом большом руководстве мы ответим на следующие вопросы: какие виды студенческого жилья бывают, как выглядит стандартная процедура получения места в студенческом общежитии за рубежом, как они выглядят в разных странах. Плюс, мы подготовили сравнительный анализ студенческих общежитий в пяти разных странах.
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Кратко о положении на рынке студенческого жилья
Рынок студенческого жилья становится глобальным активом: за последние три года объем трансграничного капитала, вливающегося в рынки студенческой недвижимости по всему миру, . Однако, несмотря на рост глобального капитала, частный сектор и высшие учебные заведения (ВУЗы) по-прежнему не в состоянии предложить достаточное количество жилья для удовлетворения спроса студентов.
Основные тенденции на рынке студенческого жилья включают
- Демографические показатели и растущий средний класс определяют спрос на жилье для студентов. Многие кампусы оказались не готовы к такому наплыву желающих.
- Приток иностранных студентов еще больше увеличивает спрос на жилье для студентов.
- Студенты ищут доступное жилье с функциональными удобствами.
- Все больше студентов-выпускников ищут жилье на территории кампуса.
- Университеты всё чаще переводят студенческое жилье на одноместное размещение.
Ведущими мировыми рынками студенческого жилья по объему инвестиций являются США (57%), Великобритания (27%), Германия (4%), Нидерланды (3%) и Франция (2%).
Как студенческие общежития называются в разных странах?
Ниже приведены некоторые общепринятые термины, используемые для описания студенческого жилья:
- В США общежития обычно называются «dormitories» или сокращённо «dorms». Иногда их также называют «residence halls».
- В Великобритании их часто называют «halls of residence» или просто «halls.»
- В Германии общежития называются «Studentenwohnheim ».
- В Австралии в ходу такие термины, как «student accommodation,» «college accommodation,» или «residential colleges.»
- В Новой Зеландии они известны как «halls of residence» или simply «halls.»
- В Индии употребляются термины «PG housing» или «student hostels».
- Во Франции такие общежития называются «résidences universitaires» или «cités universitaires».
- В Японии они известны как «gakusei ryokan» или «university dormitories.»
- В Китае общежития, как правило, называются «学生宿舍» (xuéshēng sùshè).
- В Испании их называют «residencias universitarias».
Типы студенческих общежитий за рубежом и их особенности
Здесь мы рассмотрим различные типы студенческих общежитий за рубежом, чтобы помочь вам понять свои возможности и выбрать то, что соответствует вашим потребностям.
Общежития при университете (University Residence Halls)
Как правило, такие общежития расположены на территории университета или рядом с ним. Это обеспечивает легкий доступ к лекционным залам и другим объектам кампуса.
Плюсы:
- Удобно: проживание в шаговой доступности от учебных заведений и библиотеки может стать существенным преимуществом.
- Бюджетно: стоимость аренды комнаты в общежитии обычно включает в себя коммунальные услуги, что избавляет от необходимости беспокоиться об отдельных счетах.
- Насыщенно: в общежитиях часто кипит общественная жизнь, что позволяет легко знакомиться с новыми людьми и заводить друзей.
Минусы:
- Нужно придерживаться установленных правил, к примеру, не приглашать гостей на ночёвку и не шуметь после определённого часа.
- Быть готовым к разногласиям, к которым может привести совместное использование таких помещений, как ванные комнаты и кухни.
Частное студенческое жильё (Private Student Housing)
Всё большую популярность приобретают частные жилые комплексы для студентов. Они предлагают такие современные удобства, как полностью меблированные квартиры, фитнес-залы и развлекательные центры. Частные жилые комплексы могут быть несколько дороже университетских общежитий, но обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.
Плюсы:
- Уединение: наличие собственного пространства может стать существенным преимуществом, если вы предпочитаете уединение или нуждаетесь в тихом месте для учебы.
- Свобода: проживание в частной квартире означает, что вы можете устанавливать свои собственные правила.
Минусы:
- Стоимость: аренда частной квартиры может быть дороже, чем проживание в общежитии, особенно если учесть коммунальные и транспортные расходы.
- Изолированность: проживание вне кампуса может затруднить участие в жизни кампуса и знакомство с другими студентами.
Совместная квартира (Shared Apartments)
Совместные квартиры выбирают студенты, которые хотят получить независимость от проживания за пределами кампуса, но при этом разделить расходы. В этом случае у каждого студента есть своя спальня, но общие помещения, такие как кухня и гостиная, он делит с другими студентами.
Плюсы:
Экономия: совместное проживание в квартире может быть более доступным, чем проживание в одиночку.
Социальная жизнь: проживание с другими студентами дает возможность социального взаимодействия.
Минусы:
- Разделение обязанностей: вам придется координировать с соседями работу по дому и оплату счетов.
- Возможные конфликты: при совместном проживании могут возникать разногласия.
Проживание в принимающей семье (Homestays)
Проживание в принимающей семье может быть организовано через университеты или частные агентства.
Плюсы:
- Культурное погружение: проживание в местной семье позволяет познакомиться с местной культурой и образом жизни.
- Языковая практика: если вы учитесь в стране, где изучаете язык, проживание в семье может обеспечить ежедневную языковую практику.
Минусы:
- Больше обязанностей: проживание в принимающей семье означает, что вам придется соблюдать ее правила и распорядок дня.
- Ограниченная приватность и меньше личного пространства.
Специализированное жилье (Specialized Housing)
Некоторые университеты и организации предлагают специализированное жилье для отдельных групп студентов, например, отличников, спортсменов или студентов, обучающихся по определенным специальностям. Такие варианты отвечают конкретным потребностям и интересам.
Стандартный процесс получения места в студенческом общежитии за рубежом
1. Готовиться заранее
Начинайте поиск жилья заблаговременно. Рекомендуется начинать сразу после получения письма о приёме в учебное заведение.
2. Связаться с жилищной службой университета
Многие учебные заведения предлагают жилье на территории кампуса, и зачастую они уделяют приоритетное внимание иностранным студентам.
3. Подать заявление
Заполните необходимые формы заявления на получение жилья. Помните о сроках подачи документов — они в разных университетах могут отличаться.
4. Подготовить документы
Подготовьте необходимые документы, включая свидетельство о зачислении, паспорт и визовые документы, поскольку они могут потребоваться в процессе подачи заявки.
5. Разобраться с оплатой и депозитами
Понять структуру оплаты жилья, включая арендную плату, гарантийный депозит и любые сопутствующие сборы. Будьте готовы внести залог для обеспечения проживания.
6. Заявить о своих предпочтениях
Укажите свои предпочтения в отношении номеров, а также любые особые требования, которые могут у вас возникнуть.
7. Получить подтверждение о размещении
После того, как ваша заявка будет принята, вы получите подтверждение о размещении. Внимательно изучите прописанные там условия и положения.
8. Изучить информацию перед заселением
Перед прибытием ознакомьтесь с информацией, предоставляемой университетом или организацией, предоставляющей жилье. Она может включать информацию о сроках заселения, процедуре регистрации, а также о том, что необходимо взять с собой.
9. Прибыть и заселиться
Прибыть на место в назначенный день и следовать инструкциям по заселению. Будьте пунктуальны, так как для вашего заселения может быть установлено определенное время.
Сравнительный анализ студенческих общежитий в 5 разных странах
Мы взяли 5 стран — США, Германия, Польша, Италия, Япония — и провели сравнительный анализ общежитий там по ключевым пунктам.
Соединенные Штаты Америки
В США около 8 млн. студентов нуждаются в жилье рядом с университетским городком. С учетом того, что к 2027 г. в США, по оценкам, будет обучаться 20,5 млн. человек, а 175 ведущих американских университетов смогут разместить в студенческих общежитиях только 21,5% своих студентов, перед инвесторами открываются широкие возможности.
По количеству койко-мест среди владельцев студенческого жилья в США лидируют American Campus Communities (113,387), Harrison Street (61,478), The Scion Group (55,416), Greystar (44,600), The Collier Companies (26,590) и The Preiss Company (23,384).
Стоимость проживания
Средняя стоимость жизни студентов от $1504 до $1850 в месяц. В эту сумму входят расходы на проживание, питание, проезд, учебники, соответствующую погоде одежду и развлечения. Средняя цена за койко-место в студенческом общежитии в США составляет около $860 в месяц.
Процесс получения места
В большинстве американских университетов существует процедура подачи заявления на получение жилья в кампусе, которая подается примерно одновременно с заявлением на обучение. В этом заявлении студенты должны указать свои предпочтения относительно комнаты, в которой они хотели бы жить. Каждый корпус имеет свое название, профиль и специфические характеристики. Например, в одном корпусе на каждом этаже может быть общая комната для занятий, а в другом — только ресепшен и один читальный зал.
Сроки подачи
Дедлайн подачи заявок на жилье для студентов зависит от университета. Например, Калифорнийский университет в Беркли крайний срок подачи документов для студентов первого курса на 2023-2024 учебный год — 2 мая. Уточняйте конкретные сроки для каждого университета на их официальных сайтах.
Германия
Примерно 40% всех иностранных студентов в Германии проживают в студенческих общежитиях.
Стоимость проживания
Аренда комнаты в студенческом общежитии в Германии около €250 в месяц, но стоимость также зависит от расположения, размера и других удобств. В наиболее дорогих городах, таких как Франкфурт и Мюнхен, студентам придется заплатить около €700 за комнату в общем доме или квартире и €400-500 за студенческое жилье.
Процесс получения места
Студенты, желающие получить место в немецких общежитиях, должны подать заявление сразу после получения письма о зачислении в немецкий университет. Для получения места в студенческом общежитии необходимо обратиться в местную студенческую службу. Студенты должны заполнить онлайн-форму на сайте студенческого союза конкретного города. Затем они получат электронное письмо с данными заявителя и сроком подачи аттестата зрелости.
Сроки подачи
Дедлайн подачи заявок на жилье для студентов в Германии различны. Например, в Университете Фрайбурга анкета должна быть подана в Международный офис с 15 апреля по 15 июня на зимний семестр и с 30 сентября по 30 ноября на летний семестр.
Польша
Студенческие общежития в Польше — собственно, ваше размещение зависит о того, в какой из них вы поступаете. К примеру, Варшавский университет предлагает более 2500 мест в шести общежитиях, расположенных в разных частях города.
Стоимость проживания
Стоимость проживания в государственном общежитии составляет около €80-€100 евро в месяц за общую комнату, в то время как в частных общежитиях она будет дороже на €25.
Для иностранных студентов стоимость в Польше от €350 до €550 в месяц. В более крупных городах, таких как Краков или Варшава, стоимость аренды составляет от €500 до €850 в месяц.
Процесс получения места
Каждый университет устанавливает собственные правила, поэтому для получения более подробной информации вам следует обратиться в университет, в который вы поступили.
Сроки подачи
Сроки подачи документов на обучение в Польше сильно различаются в зависимости от программы обучения и вуза. Например, в Лодзинском университете срок подачи документов обычно приходится на конец июля.
Италия
Более 30,000 иностранных студентов ежегодно выбирают Италию в качестве места обучения за рубежом. Большой плюс поступления в итальянский университет заключается в том, что это по-прежнему самый простой и доступный способ переезда и последующего получения ВНЖ в этой стране.
Процесс получения места
Если вы ищете комнату в университетском общежитии, то каждый год университеты публикуют специальное объявление о приеме заявлений с указанием всех свободных мест и порядка подачи заявок.
Сроки подачи
Сроки подачи заявок на жилье могут варьироваться в зависимости от семестра. Например, международная учебная программа Arcadia Abroad установила следующие сроки подачи заявок на заселение: осень — 15 мая, весна — 1 ноября, лето — 15 апреля, весь год — 15 мая.
Обратите внимание, что эти сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного университета и программы, поэтому для получения наиболее точной и актуальной информации всегда следует обращаться в соответствующие учебные заведения.
Стоимость проживания
Студенческое жилье в Италии стоит дороже в больших городах и €300-€600 в месяц. Стоимость зависит от расположения относительно центра города и удаленности от кампуса.
Япония
Несмотря на наличие студенческих общежитий, находящихся в ведении местных органов власти и университетов, около 79% иностранных студентов в частных домах или квартирах. Точное количество общежитий в результатах поиска не указано.
Многие университеты Японии предлагают студентам возможность проживания в общежитиях. Например, Токийский университет располагает 20 международными общежитиями.
Стоимость проживания
Средняя арендная плата для студентов по стране составляет 38,000 иен (€240). В Токио цены более высокие и с учётом коммуналки составляют в среднем около ¥60,000 (€380). Средние расходы на питание в месяц оцениваются примерно в ¥25,000 (€160).
Процесс получения места
Как правило, студенты подают заявку через отдел по работе с жильем своего университета. Некоторые университеты также предлагают иностранным студентам помощь в поиске жилья.
Сроки подачи
Это зависит от конкретного учебного заведения. Некоторые университеты устанавливают определенные даты и время заселения для студентов, проживающих на территории кампуса. После заселения в выбранное студенческое жилье необходимо в течение 14 дней зарегистрироваться в местном центре гражданского управления.
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Где искать общежитие в разных странах?
Прицениться более предметно и выбрать общежитие в разных странах можно на специальных сайтах, вот 8 популярных вариантов:
UniAcco: Мировой лидер в области предоставления студенческого жилья премиум-класса в более чем 10 странах мира.
Nestpick: Платформа, предлагающая сотни тысяч вариантов жилья, которые можно просмотреть на одном сайте.
Uniplaces: Онлайн-площадка для бронирования жилья студентами у проверенных арендодателей.
Spotahome: Онлайн-платформа для бронирования жилья на среднесрочный и долгосрочный период, позволяющая арендаторам просматривать и бронировать комнаты с помощью виртуальных туров.
University Living: Платформа, основанная на искусственном интеллекте. Она помогает студентам, выезжающим за рубеж, найти жилье вблизи своего университета.
Как выглядят общежития в разных странах. Фото
Нидерланды
Молдова
Польша
Германия
Индия
Италия
Гонконг
Филиппины
Источник фото:
Фото на обложке: Courtesy of Henny Boogert