То, каким будет студенческое общежитие, может существенно повлиять на общее впечатление от обучения за рубежом. Поэтому, мы считаем, к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. В этом большом руководстве мы ответим на следующие вопросы: какие виды студенческого жилья бывают, как выглядит стандартная процедура получения места в студенческом общежитии за рубежом, как они выглядят в разных странах. Плюс, мы подготовили сравнительный анализ студенческих общежитий в пяти разных странах.

Также читайте наш большой гайд по стоимости обучения за рубежом , где можно узнать как о странах с самым дорогим образованием, так и о тех, где его можно получить практически бесплатно.

Кратко о положении на рынке студенческого жилья

Рынок студенческого жилья становится глобальным активом: за последние три года объем трансграничного капитала, вливающегося в рынки студенческой недвижимости по всему миру, увеличился на 40% . Однако, несмотря на рост глобального капитала, частный сектор и высшие учебные заведения (ВУЗы) по-прежнему не в состоянии предложить достаточное количество жилья для удовлетворения спроса студентов.

Основные тенденции на рынке студенческого жилья включают

Демографические показатели и растущий средний класс определяют спрос на жилье для студентов. Многие кампусы оказались не готовы к такому наплыву желающих.

Приток иностранных студентов еще больше увеличивает спрос на жилье для студентов.

Студенты ищут доступное жилье с функциональными удобствами.

Все больше студентов-выпускников ищут жилье на территории кампуса.

Университеты всё чаще переводят студенческое жилье на одноместное размещение.

Ведущими мировыми рынками студенческого жилья по объему инвестиций являются США (57%), Великобритания (27%), Германия (4%), Нидерланды (3%) и Франция (2%).

Как студенческие общежития называются в разных странах?

Ниже приведены некоторые общепринятые термины, используемые для описания студенческого жилья:

В США общежития обычно называются «dormitories» или сокращённо «dorms». Иногда их также называют «residence halls».

общежития обычно называются «dormitories» или сокращённо «dorms». Иногда их также называют «residence halls». В Великобритании их часто называют «halls of residence» или просто «halls.»

их часто называют «halls of residence» или просто «halls.» В Германии общежития называются «Studentenwohnheim ».

общежития называются «Studentenwohnheim ». В Австралии в ходу такие термины, как «student accommodation,» «college accommodation,» или «residential colleges.»

в ходу такие термины, как «student accommodation,» «college accommodation,» или «residential colleges.» В Новой Зеландии они известны как «halls of residence» или simply «halls.»

они известны как «halls of residence» или simply «halls.» В Индии употребляются термины «PG housing» или «student hostels».

употребляются термины «PG housing» или «student hostels». Во Франции такие общежития называются «résidences universitaires» или «cités universitaires».

такие общежития называются «résidences universitaires» или «cités universitaires». В Японии они известны как «gakusei ryokan» или «university dormitories.»

они известны как «gakusei ryokan» или «university dormitories.» В Китае общежития, как правило, называются «学生宿舍» (xuéshēng sùshè).

общежития, как правило, называются «学生宿舍» (xuéshēng sùshè). В Испании их называют «residencias universitarias».

Типы студенческих общежитий за рубежом и их особенности

Здесь мы рассмотрим различные типы студенческих общежитий за рубежом, чтобы помочь вам понять свои возможности и выбрать то, что соответствует вашим потребностям.

Общежития при университете (University Residence Halls)

Как правило, такие общежития расположены на территории университета или рядом с ним. Это обеспечивает легкий доступ к лекционным залам и другим объектам кампуса.

Плюсы:

Удобно: проживание в шаговой доступности от учебных заведений и библиотеки может стать существенным преимуществом.

Бюджетно: стоимость аренды комнаты в общежитии обычно включает в себя коммунальные услуги, что избавляет от необходимости беспокоиться об отдельных счетах.

Насыщенно: в общежитиях часто кипит общественная жизнь, что позволяет легко знакомиться с новыми людьми и заводить друзей.

Минусы:

Нужно придерживаться установленных правил, к примеру, не приглашать гостей на ночёвку и не шуметь после определённого часа.

Быть готовым к разногласиям, к которым может привести совместное использование таких помещений, как ванные комнаты и кухни.

Частное студенческое жильё (Private Student Housing)

Всё большую популярность приобретают частные жилые комплексы для студентов. Они предлагают такие современные удобства, как полностью меблированные квартиры, фитнес-залы и развлекательные центры. Частные жилые комплексы могут быть несколько дороже университетских общежитий, но обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.

Плюсы:

Уединение: наличие собственного пространства может стать существенным преимуществом, если вы предпочитаете уединение или нуждаетесь в тихом месте для учебы.

Свобода: проживание в частной квартире означает, что вы можете устанавливать свои собственные правила.

Минусы:

Стоимость: аренда частной квартиры может быть дороже, чем проживание в общежитии, особенно если учесть коммунальные и транспортные расходы.

Изолированность: проживание вне кампуса может затруднить участие в жизни кампуса и знакомство с другими студентами.

Совместная квартира (Shared Apartments)

Совместные квартиры выбирают студенты, которые хотят получить независимость от проживания за пределами кампуса, но при этом разделить расходы. В этом случае у каждого студента есть своя спальня, но общие помещения, такие как кухня и гостиная, он делит с другими студентами.

Плюсы:

Экономия: совместное проживание в квартире может быть более доступным, чем проживание в одиночку.

Социальная жизнь: проживание с другими студентами дает возможность социального взаимодействия.

Минусы:

Разделение обязанностей: вам придется координировать с соседями работу по дому и оплату счетов.

Возможные конфликты: при совместном проживании могут возникать разногласия.

Проживание в принимающей семье (Homestays)

Проживание в принимающей семье может быть организовано через университеты или частные агентства.

Плюсы:

Культурное погружение: проживание в местной семье позволяет познакомиться с местной культурой и образом жизни.

Языковая практика: если вы учитесь в стране, где изучаете язык, проживание в семье может обеспечить ежедневную языковую практику.

Минусы:

Больше обязанностей: проживание в принимающей семье означает, что вам придется соблюдать ее правила и распорядок дня.

Ограниченная приватность и меньше личного пространства.

Специализированное жилье (Specialized Housing)

Некоторые университеты и организации предлагают специализированное жилье для отдельных групп студентов, например, отличников, спортсменов или студентов, обучающихся по определенным специальностям. Такие варианты отвечают конкретным потребностям и интересам.

Стандартный процесс получения места в студенческом общежитии за рубежом

1. Готовиться заранее

Начинайте поиск жилья заблаговременно. Рекомендуется начинать сразу после получения письма о приёме в учебное заведение.

2. Связаться с жилищной службой университета

Многие учебные заведения предлагают жилье на территории кампуса, и зачастую они уделяют приоритетное внимание иностранным студентам.

3. Подать заявление

Заполните необходимые формы заявления на получение жилья. Помните о сроках подачи документов — они в разных университетах могут отличаться.

4. Подготовить документы

Подготовьте необходимые документы, включая свидетельство о зачислении, паспорт и визовые документы, поскольку они могут потребоваться в процессе подачи заявки.

5. Разобраться с оплатой и депозитами

Понять структуру оплаты жилья, включая арендную плату, гарантийный депозит и любые сопутствующие сборы. Будьте готовы внести залог для обеспечения проживания.

6. Заявить о своих предпочтениях

Укажите свои предпочтения в отношении номеров, а также любые особые требования, которые могут у вас возникнуть.

7. Получить подтверждение о размещении

После того, как ваша заявка будет принята, вы получите подтверждение о размещении. Внимательно изучите прописанные там условия и положения.

8. Изучить информацию перед заселением

Перед прибытием ознакомьтесь с информацией, предоставляемой университетом или организацией, предоставляющей жилье. Она может включать информацию о сроках заселения, процедуре регистрации, а также о том, что необходимо взять с собой.

9. Прибыть и заселиться

Прибыть на место в назначенный день и следовать инструкциям по заселению. Будьте пунктуальны, так как для вашего заселения может быть установлено определенное время.

Сравнительный анализ студенческих общежитий в 5 разных странах

Мы взяли 5 стран — США, Германия, Польша, Италия, Япония — и провели сравнительный анализ общежитий там по ключевым пунктам.

Соединенные Штаты Америки

В США около 8 млн. студентов нуждаются в жилье рядом с университетским городком. С учетом того, что к 2027 г. в США, по оценкам, будет обучаться 20,5 млн. человек, а 175 ведущих американских университетов смогут разместить в студенческих общежитиях только 21,5% своих студентов, перед инвесторами открываются широкие возможности.

По количеству койко-мест среди владельцев студенческого жилья в США лидируют American Campus Communities (113,387), Harrison Street (61,478), The Scion Group (55,416), Greystar (44,600), The Collier Companies (26,590) и The Preiss Company (23,384).

Стоимость проживания

Средняя стоимость жизни студентов составляет от $1504 до $1850 в месяц. В эту сумму входят расходы на проживание, питание, проезд, учебники, соответствующую погоде одежду и развлечения. Средняя цена за койко-место в студенческом общежитии в США составляет около $860 в месяц.

Процесс получения места

В большинстве американских университетов существует процедура подачи заявления на получение жилья в кампусе, которая подается примерно одновременно с заявлением на обучение. В этом заявлении студенты должны указать свои предпочтения относительно комнаты, в которой они хотели бы жить. Каждый корпус имеет свое название, профиль и специфические характеристики. Например, в одном корпусе на каждом этаже может быть общая комната для занятий, а в другом — только ресепшен и один читальный зал.

Сроки подачи

Дедлайн подачи заявок на жилье для студентов зависит от университета. Например, Калифорнийский университет в Беркли установил крайний срок подачи документов для студентов первого курса на 2023-2024 учебный год — 2 мая. Уточняйте конкретные сроки для каждого университета на их официальных сайтах.

Германия

Примерно 40% всех иностранных студентов в Германии проживают в студенческих общежитиях.

Стоимость проживания

Аренда комнаты в студенческом общежитии в Германии обычно стоит около €250 в месяц, но стоимость также зависит от расположения, размера и других удобств. В наиболее дорогих городах, таких как Франкфурт и Мюнхен, студентам придется заплатить около €700 за комнату в общем доме или квартире и €400-500 за студенческое жилье.

Процесс получения места

Студенты, желающие получить место в немецких общежитиях, должны подать заявление сразу после получения письма о зачислении в немецкий университет. Для получения места в студенческом общежитии необходимо обратиться в местную студенческую службу. Студенты должны заполнить онлайн-форму на сайте студенческого союза конкретного города. Затем они получат электронное письмо с данными заявителя и сроком подачи аттестата зрелости.

Сроки подачи

Дедлайн подачи заявок на жилье для студентов в Германии различны. Например, в Университете Фрайбурга анкета должна быть подана в Международный офис с 15 апреля по 15 июня на зимний семестр и с 30 сентября по 30 ноября на летний семестр.

Польша

Студенческие общежития в Польше бывают государственными и частными — собственно, ваше размещение зависит о того, в какой из них вы поступаете. К примеру, Варшавский университет предлагает более 2500 мест в шести общежитиях, расположенных в разных частях города.

Стоимость проживания

Стоимость проживания в государственном общежитии составляет около €80-€100 евро в месяц за общую комнату, в то время как в частных общежитиях она будет дороже на €25.

Для иностранных студентов стоимость в Польше может составлять от €350 до €550 в месяц. В более крупных городах, таких как Краков или Варшава, стоимость аренды составляет от €500 до €850 в месяц.

Процесс получения места

Каждый университет устанавливает собственные правила, поэтому для получения более подробной информации вам следует обратиться в университет, в который вы поступили.

Сроки подачи

Сроки подачи документов на обучение в Польше сильно различаются в зависимости от программы обучения и вуза. Например, в Лодзинском университете срок подачи документов обычно приходится на конец июля.

Италия

Более 30,000 иностранных студентов ежегодно выбирают Италию в качестве места обучения за рубежом. Большой плюс поступления в итальянский университет заключается в том, что это по-прежнему самый простой и доступный способ переезда и последующего получения ВНЖ в этой стране.

Процесс получения места

Если вы ищете комнату в университетском общежитии, то каждый год университеты публикуют специальное объявление о приеме заявлений с указанием всех свободных мест и порядка подачи заявок.

Сроки подачи

Сроки подачи заявок на жилье могут варьироваться в зависимости от семестра. Например, международная учебная программа Arcadia Abroad установила следующие сроки подачи заявок на заселение: осень — 15 мая, весна — 1 ноября, лето — 15 апреля, весь год — 15 мая.

Обратите внимание, что эти сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного университета и программы, поэтому для получения наиболее точной и актуальной информации всегда следует обращаться в соответствующие учебные заведения.

Стоимость проживания

Студенческое жилье в Италии стоит дороже в больших городах и может составлять €300-€600 в месяц. Стоимость зависит от расположения относительно центра города и удаленности от кампуса.

Япония

Несмотря на наличие студенческих общежитий, находящихся в ведении местных органов власти и университетов, около 79% иностранных студентов проживают в частных домах или квартирах. Точное количество общежитий в результатах поиска не указано.

Многие университеты Японии предлагают студентам возможность проживания в общежитиях. Например, Токийский университет располагает 20 международными общежитиями.

Стоимость проживания

Средняя арендная плата для студентов по стране составляет 38,000 иен (€240). В Токио цены более высокие и с учётом коммуналки составляют в среднем около ¥60,000 (€380). Средние расходы на питание в месяц оцениваются примерно в ¥25,000 (€160).

Процесс получения места

Как правило, студенты подают заявку через отдел по работе с жильем своего университета. Некоторые университеты также предлагают иностранным студентам помощь в поиске жилья.

Сроки подачи

Это зависит от конкретного учебного заведения. Некоторые университеты устанавливают определенные даты и время заселения для студентов, проживающих на территории кампуса. После заселения в выбранное студенческое жилье необходимо в течение 14 дней зарегистрироваться в местном центре гражданского управления.

Страна Стоимость проживания в месяц США $850-$1000 Германия €250-€700 Польша €350-€850 Италия €300-€600 Япония €160-€400

Где искать общежитие в разных странах?

Прицениться более предметно и выбрать общежитие в разных странах можно на специальных сайтах, вот 8 популярных вариантов:

UniAcco: Мировой лидер в области предоставления студенческого жилья премиум-класса в более чем 10 странах мира.

Nestpick: Платформа, предлагающая сотни тысяч вариантов жилья, которые можно просмотреть на одном сайте.

Uniplaces: Онлайн-площадка для бронирования жилья студентами у проверенных арендодателей.

Spotahome: Онлайн-платформа для бронирования жилья на среднесрочный и долгосрочный период, позволяющая арендаторам просматривать и бронировать комнаты с помощью виртуальных туров.

University Living: Платформа, основанная на искусственном интеллекте. Она помогает студентам, выезжающим за рубеж, найти жилье вблизи своего университета.

Как выглядят общежития в разных странах. Фото

Нидерланды

Молдова

Польша

Германия

Индия

Италия

Гонконг

Филиппины

