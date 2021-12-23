Если бы Карлсон был очень богат, он бы жил в этой квартире. В Германии продается красивейший пентхаус

Когда видишь этот красивейший пентхаус с собственным выходом на крышу, сразу вспоминается сказка о Карлсоне — «мужчине в самом расцвете сил, который жил на крыше». В Германии продается квартира, которая могла бы стать мечтой этого сказочного персонажа. Или его реальностью, если бы он был очень богат, потому что такая квартира стоит €3,680,000.

Невероятно стильный пентхаус выставлен на продажу в столице Германии. С учетом того, что средняя стоимость «квадрата» в этой стране в последнее время только растет и летом 2021 года достигла своего исторического максимума (с 1970 года), цена в €3,6 миллиона за пентхаус с собственной террасой на крыше уже не кажется такой большой.

Итак, за эти деньги продавец предлагает современные апартаменты общей площадью 320 кв.м. Сюда входят четыре спальни (в одной из которых есть собственный выход на террасу), просторная гостиная, кухня, гардеробная и несколько ванных комнат. Риэлтор подчеркивает отличительные черты этого объекта так: «три спальни (главная спальня с гардеробной), ванная комната с отдельно стоящей ванной, душем и сауной, кухонная техника „Miele“, дубовые полы, потолки высотой 5 метров, камин, пол с подогревом в ванных комнатах, 2 террасы, терраса на крыше, 2 входа, лифт прямо в пентхаусе, подвал». Однако это лаконичное перечисление пунктов не может передать атмосферы этой квартиры. Даже просто по фотографиям видно, что это стильное жилье с минималистичным современным дизайном, где есть все, что нужно и при этом нет ничего лишнего.

Само пространство с белыми балками и каменными стенами уже настраивает на что-то стильное и нестандартное. В квартире много дерева, камня и воздуха. Судя по всему, кирпич на стенах — оригинальная кладка 19 века (именно этим сроком датируется год постройки этого здания).

Собственная терраса с видом на малоэтажную часть города — отдельный вид удовольствия. Легко представить, насколько здорово будет сидеть на такой террасе по вечерам и смотреть на огни засыпающей столицы. Можно и не быть Карлсоном, чтобы по-настоящему полюбить жизнь на крыше и каждый вечер с удовольствием возвращаться домой (пусть и не с помощью моторчика, работающего на варенье, а всего лишь на лифте, который приведет вас прямо к входной двери).