Умная столица, семейный дом, «лесная» библиотека. Архитектурные проекты, которые вас удивят в 2023 году

В 2023 году ожидается много открытий, в том числе архитектурных: это и необычные сооружения, и даже целая столица. Мы выбрали топ самых интересных проектов и рассказываем о них в этом материале.

Умная столица в Египте

В 2023 году обещают открыть новую столицу в 45 километрах от Каира. Такие меры должны помочь разгрузить Каир и сделать его более привлекательным для туристов. Кстати, все правительство страны переедет в новую столицу.

Построен новый мегаполис на площади 700 квадратных километров. Жилой район в новой столице Египта составляет около 67% от его общей площади. Он состоит из 4000 вилл и таунхаусов.

Власти заявляют, что это будет «умный» город, заточенный для работы и бизнеса. За инфраструктуру и безопасность здесь будут отвечать автоматизированные центры управления, крыши будут усеяны солнечными батареями, а оплату сделают безналичной.

Семейный Дом Авраама в Абу-Даби, ОАЭ

Семейный дом Авраама расположился на острове Саадият, в Абу-Даби. Он состоит из мечети, церкви, синагоги и образовательного центра. Это место должно стать маяком взаимопонимания, гармоничного сосуществования и мира между людьми разных верований.

Уникальные детали фасадов, колонн, окон и сводов отражают характерные черты каждой из трех авраамических религий. В каждом из молитвенных домов у посетителей будет возможность узнать о религиозных службах, послушать священное писание и пройти священные ритуалы. Четвертое пространство, не связанное с какой-либо конкретной религией, станет образовательным центром.

Культурное пространство Factory International в Манчестере, Великобритания

Компания OMA разработало культурное пространство мирового класса Factory International. Оно примет своих первых посетителей в июне 2023 года. По завершении проект станет первым крупным общественным зданием OMA, построенным в Соединенном Королевстве.

Новое сверхгибкое здание площадью 13,350 квадратных метров стремится стать глобальным центром искусства, музыки и культуры. Там зрители смогут круглый год наслаждаться широчайшим спектром форм искусства, от крупных выставок и концертов до иммерсивных представлений.

Деревянный развлекательный центр для World of Volvo, Швеция

В конце 2023 года в Швеции откроется полностью деревянный развлекательный центр для World of Volvo. Спроектировал его известный архитектор Хеннинг Ларсен. Площадь центра составит 22,000 квадратных метра.

Это здание округлой формы строится полностью из дерева в соответствии с давними традициями деревянного строительства в Швеции. Проект разместится в городе Гётеборг.

Библиотека «Лес знаний» в Пекине

Компания Snøhetta спроектировала новую библиотеку «Лес знаний» в Пекине. Новая библиотека станет местом для обучения, обмена знаниями и открытых дискуссий.

Дело в том, что навес, который поддерживает 16-метровый стеклянный фасад, похож на лес гинкго. После завершения конструкция станет первым в Китае проектом самонесущего стеклянного фасада.

Что интересно, каждая колонна дерева содержит технологическую систему, которая контролирует внутренний климат, освещение, акустический комфорт и отвод дождевой воды.

Под навесом находится ступенчатая ландшафтная зона, которая служит зоной неформального отдыха, где люди могут сесть «под деревом» и почитать.

Реконструкция электростанции Баттерси, Великобритания

Первоначально электростанция Баттерси (BatterSea Power Station) была спроектирована в 1930-х годах — до вывода из эксплуатации в 1983 году она обеспечивала пятую часть лондонского электричества. Дизайн отреставрированных элементов соответствует изначальному виду проекта.

Реконструкцией нового района, обрамляющего электростанцию, занимались компании Gehry Partners и Foster + Partners. Теперь район включает в себя два здания и новую пешеходную улицу, известную как Электрический бульвар.

Два здания включают в себя 308 домов разной площади, от небольших студий и квартир до просторных таунхаусов и пентхаусов. Здания выделяются своими волнистыми белыми фасадами и большими окнами — это создает ощущение контраста на фоне соседней электростанции с единообразной и индустриальной архитектурой.

На электростанции будет расположен ряд развлекательных заведений, в том числе кинотеатр. А на шести этажах верхней котельной будут расположены офисные помещения, в том числе Apple.