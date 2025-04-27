Программы иммиграции в Австралии

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Immigration program to Australia
Immigration program to Australia
Австралия Австралия
от
$4,538
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 10 месяцев
Иммиграционная программа АвстралииАвстралия предлагает хорошо структурированную иммиграционную систему с различными путями для квалифицированных рабочих, студентов, семей и инвесторов. Ключевые программы включают в себя программу квалифицированной миграции (подкласс 189, 190, 491), студенчес…
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
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