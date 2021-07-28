В Китае построили 10-этажное здание менее чем за 29 часов

Китайская организация Broad Group сумела возвести новый 10-этажный объект всего за 28 часов и 45 минут. По временным затратам эта стройка стала самой быстрой в истории. Само здание сейчас находится в центральной части города Чанша, расположенного на юго-востоке Китая.

Возвести объект в рекордные сроки удалось за счет применения готовых сборных блоков, изготовленных из нержавеющей стали. Они имеют стандартные габариты и производятся фабричным методом. Такие параметры подходят под большинство контейнеров, что упрощает доставку. В каждой конструкции предусмотрена внутренняя отделка, есть встроенные трубы для водопровода, а также электрические провода, требующие подключения после монтажа.

Выполняя сборку здания, строители раскладывают плиту внутри блока, которая исполняет функцию пола в квартире. Далее остается только «разложить» наружу балконные помещения и окна, а после — утянуть все болты.

Инновационное строительство позволяет добиться следующего:

экономить энергию;

сократить расходы на возведение объектов;

строить здания, которые легко разбираются и перевозятся, оставаясь при этом сейсмоустойчивыми.

По мнению представителей группы, новая технология имеет все шансы стать стандартом строительства, поскольку она с одинаковым успехом подходит для возведения престижных резиденций, гигантских небоскребов, а также объектов жилого и общественного типа.

Инновационную методику разработали в Broad Group еще в 2009 году. Спустя 3 года организация возвела здание высотой в 30 этажей всего за 15 дней. По заверению представителей компании, с помощью такой техники они могли бы за короткий срок построить 200-этажный объект, побив тем самым рекорд самого высокого сооружения — Бурдж-Халифа в Дубае высотой 163 этажа.

Грандиозный проект так и не был запущен — в 2012 году он не вызвал одобрения у китайских властей. В 2020 году в Подебесной на возведение небоскребов и вовсе были введены строгие ограничения.

Фото: Pexels