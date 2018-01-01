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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,248,348
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых современных и элитных районов города, окруженном Белградским лесом, в 10 минутах езды от Босфора и делового центра города.

  • Больница - 5,3 км
  • Школа - 550 метров
  • Станция метро - 1,1 км
  • Международный аэропорт Стамбула - 35 км
  • Ближайший торговый центр - 350 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
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от € 1,248,348
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