Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,248,348
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О комплексе
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Недвижимость находится в одном из самых современных и элитных районов города, окруженном Белградским лесом, в 10 минутах езды от Босфора и делового центра города.
- Больница - 5,3 км
- Школа - 550 метров
- Станция метро - 1,1 км
- Международный аэропорт Стамбула - 35 км
- Ближайший торговый центр - 350 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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