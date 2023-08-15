Уже через 3 дня! Фестиваль недвижимости от компании "RусскаЯ ЕвропА"

Уже в эту пятницу – 18 августа – в курортном городе Светлогорске начнется празднование ввода в эксплуатацию первого ЖК “Адрес счастья” в ЭКОквартале "RусскаЯ ЕвропА. Организаторы обещают настоящий конгресс недвижимости, где всех участников ждет море полезной информации, акции, подарки и, конечно же, развлечения.

Седьмой Фестиваль Недвижимости "RусскаЯ ЕвропА" Калининград - Светлогорск состоится уже в эти выходные – 18-20 августа. Организаторы обещают три очень насыщенных дня для всех игроков рынка недвижимости: выступления экспертов, торги квартирами, конкурсы, выставки, концертные программы и многое другое. Кульминацией фестиваля станет розыгрыш 1,000,000 RUR на квартиру в экоквартале "RусскаЯ ЕвропА".

Что такое RусскаЯ ЕвропА?

RусскаЯ ЕвропА — это уникальный жилой комплекс в Калининграде, где реализованы новейшие технологии в строительстве и учтены все самые современные тенденции в жилищном строительстве.

Квартал состоит из 6 жилых комплексов, которые организованы по принципу города в городе. Здесь есть все, что нужно для жизни: детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты. Всего площадь квартала — более 20 га.

Программа конгресса 18-20 августа

18.08.2023 Г. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА (ПЯТНИЦА)

10:00 – 11:30 Торги квартирами в ЖК «Адрес счастья» и ЖК «Вдохновение» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».

12:00 – 13:00 Кубок по Большому теннису «РусскаЯ ЕвропА». Команда Калининграда и Светлогорска.

15:30 Сбор гостей в ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА».

Экскурсии по интересам, дружеские компании, знакомство с соседями.

Зона барбекю - ароматы вкусной еды и напитков, не просто подкрепиться, но и насладиться.

Фотозона #Адрессчастья39 - конкурс/ приз на самый крутой отзыв на фото в VK.

Детский маршрут с сюрпризами и подарками - Мой двор.

17:00 - 21:00 Торжественное открытие Праздника.

Выступление почетных гостей и представителей области и городской администрации.

Вручение ключа от ЖК «Адрес счастья» директору УК «Новая среда».

19:30. Встречи на эксплуатируемых кровлях.

Конкурс на лучший Тост.

Концертная программа:

Юрий Белоусов, автор и исполнитель, г. Калининград

Саша Немо, автор исполнитель, г. Минск, Республика Беларусь

21:00 Торжественный салют.

19.08.2023 Г. ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА (СУББОТА)

Стратегическая сессия.

Концертный зал театра эстрады «Янтарь-Холл», ул. Ленина, 11, г. Светлогорск.

Выставка «Домашнего уюта».

Розыгрыш призов и подарков от партнёров.

Партнёрские встречи.

Концерт группы "Кватро", г. Москва.

20.08.2023 Г. ТРЕТИЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Художественная галерея в массовой застройке.

Что круче Кадис или Светлогорск? Узнаете по адресу: ул. Подгорная, 1, г. Светлогорск.

Панельная дискуссия по Итогам программных выступлений 19 августа.

2 этаж, конференц-зал «Янтарный», театра эстрады «Янтарь-Холл», ул. Ленина, 11, г. Светлогорск

Вечер органной музыки в органном зале Андрея Макарова в Светлогорске.

Подробная программа фестиваля

Регистрация на фестиваль – ЗДЕСЬ.

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