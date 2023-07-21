Квартира, переделанная под небольшой отель или хостел, — не редкость в Санкт-Петербурге. Но мы нашли действительно стильный вариант, который можно купить за €596,000. По словам собственника, сейчас все студии арендуются.

Квартира Санкт-Петербург, Россия € 595,440 180 м²

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу небольшой отель, расположенный на втором этаже в обычном жилом доме. По факту это переделанная квартира общей площадью 180 кв.м. По словам продавца, он сумел разместить здесь 10 отдельных номеров с собственными небольшими санузлами: «Каждая студия окутана уютом и укомплектована полностью всей необходимой мебелью и техникой».

В каждой студии выполнен дизайнерский ремонт в приятной цветовой гамме. Для комфортного проживание все продуманно до мелочей. Все перепланировки согласованы, что также немаловажно.

На фотографиях номера действительно выглядят уютными и стильными. Интерьер оформлен со вкусом, в современных тенденциях с элементами лофта и скандинавского стиля.

В объявлении указано, что все комнаты сейчас арендуются. Отдельным пунктом, с которого и начинается объявление, указан срок окупаемости этого мини-отеля — менее 10 лет.

— Готовый мини-отель, который на сегодняшний день уже очень популярен и приносит высокий и стабильный доход. А его расположение в самом центре Санкт-Петербурга и близость ко всем значимым доминантам нашего города, обеспечивает интерес и высокую заполняемость, — перечисляет все преимущества этого варианта продавец. — Очень редкое предложение для такого сегмента.