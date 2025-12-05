Жилой комплекс Нексус

Nexus, Кавач. Апартаменты премиум-класса у моря с ВНЖ. Рассрочка. Сдача 2026

Текст объявления:

Премиальный жилой комплекс Nexus в Черногории — инвестиции в стиль жизни у Адриатического моря.

Комплекс расположен в эксклюзивном районе Кавач (Бока Которская) — это всего 5 минут от аэропорта Тиват и 10 минут до исторического центра Котора. Идеальный баланс между уединением на природе и доступностью всей туристической инфраструктуры.

📍 Локация:

Аэропорт Тиват — 5 минут на машине

Котор (Старый город) — 10-15 минут

Порт Нови — центр яхтинга

Первоклассные пляжи Адриатики в шаговой доступности

🏛 Архитектура и концепция:

Элегантные линии, панорамное остекление и органичная интеграция в ландшафт. Из окон открываются виды на горы и Адриатическое море. Это не просто квартира, а личный курортный уголок европейского уровня.

✨ Инфраструктура внутри комплекса:

✅ Круглогодичный панорамный бассейн (взрослый + детский) с видом на море

✅ Ресторан с авторской кухней

✅ Коворкинг и лаунж-зоны для работы и отдыха

✅ Уютные сады, прогулочные дорожки, детская площадка

✅ Подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей

✅ Закрытая территория, видеонаблюдение 24/7

✅ Профессиональная управляющая компания (сервис, уборка, консьерж)

📐 Планировки:

Просторные апартаменты с продуманными планировками. Высокое качество строительства, современные технологии, возможность индивидуальной отделки.

💎 Почему это выгодная инвестиция:

ВНЖ Черногории — покупка недвижимости дает право на оформление вида на жительство. Растущий рынок — Кавач и Тиват — точка притяжения туристов и инвесторов, цены стабильно растут. Ликвидность — апартаменты в комплексах уровня премиум всегда востребованы в аренду. Управление — можно сдавать через УК и получать пассивный доход в евро.

💰 Условия покупки:

Рассрочка от застройщика на выгодных условиях

Возможность оплаты в рублях/криптовалюте/наличными

Полное юридическое сопровождение сделки под ключ

🗓 Сдача комплекса: 2026 год

Готов предоставить: