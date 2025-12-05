  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс Нексус

Жилой комплекс Нексус

Тиват, Черногория
от
$1,169
;
Жилой комплекс Нексус
1
Оставить заявку
ID: 33324
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Nexus, Кавач. Апартаменты премиум-класса у моря с ВНЖ. Рассрочка. Сдача 2026

Текст объявления:

Премиальный жилой комплекс Nexus в Черногории — инвестиции в стиль жизни у Адриатического моря.

Комплекс расположен в эксклюзивном районе Кавач (Бока Которская) — это всего 5 минут от аэропорта Тиват и 10 минут до исторического центра Котора. Идеальный баланс между уединением на природе и доступностью всей туристической инфраструктуры.

📍 Локация:

  • Аэропорт Тиват — 5 минут на машине

  • Котор (Старый город) — 10-15 минут

  • Порт Нови — центр яхтинга

  • Первоклассные пляжи Адриатики в шаговой доступности

🏛 Архитектура и концепция:
Элегантные линии, панорамное остекление и органичная интеграция в ландшафт. Из окон открываются виды на горы и Адриатическое море. Это не просто квартира, а личный курортный уголок европейского уровня.

✨ Инфраструктура внутри комплекса:

  • ✅ Круглогодичный панорамный бассейн (взрослый + детский) с видом на море

  • ✅ Ресторан с авторской кухней

  • ✅ Коворкинг и лаунж-зоны для работы и отдыха

  • ✅ Уютные сады, прогулочные дорожки, детская площадка

  • ✅ Подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей

  • ✅ Закрытая территория, видеонаблюдение 24/7

  • ✅ Профессиональная управляющая компания (сервис, уборка, консьерж)

📐 Планировки:
Просторные апартаменты с продуманными планировками. Высокое качество строительства, современные технологии, возможность индивидуальной отделки.

💎 Почему это выгодная инвестиция:

  1. ВНЖ Черногории — покупка недвижимости дает право на оформление вида на жительство.

  2. Растущий рынок — Кавач и Тиват — точка притяжения туристов и инвесторов, цены стабильно растут.

  3. Ликвидность — апартаменты в комплексах уровня премиум всегда востребованы в аренду.

  4. Управление — можно сдавать через УК и получать пассивный доход в евро.

💰 Условия покупки:

  • Рассрочка от застройщика на выгодных условиях

  • Возможность оплаты в рублях/криптовалюте/наличными

  • Полное юридическое сопровождение сделки под ключ

🗓 Сдача комплекса: 2026 год

Готов предоставить:

  • Планировки и актуальные цены на лоты

  • Запись презентации проекта

  • Индивидуальный расчет рассрочки

  • Консультацию по ВНЖ

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$243,226
Жилой комплекс Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Черногория
от
$297,069
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Бечичи, Черногория
от
$2,500
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$204,870
Вы просматриваете
Жилой комплекс Нексус
Тиват, Черногория
от
$1,169
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Показать все Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Бечичи, Черногория
от
$124,655
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной! Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни —…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Показать все Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Площадь 44–189 м²
19 объектов недвижимости 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Застройщик
MS Invest
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$224,587
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.   Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к мор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.3
193,774
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
Показать все публикации