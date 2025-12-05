Жилой комплекс Нексус

Nexus, Кавач. Апартаменты премиум-класса у моря с ВНЖ. Рассрочка. Сдача 2026
Текст объявления:
Премиальный жилой комплекс Nexus в Черногории — инвестиции в стиль жизни у Адриатического моря.
Комплекс расположен в эксклюзивном районе Кавач (Бока Которская) — это всего 5 минут от аэропорта Тиват и 10 минут до исторического центра Котора. Идеальный баланс между уединением на природе и доступностью всей туристической инфраструктуры.
📍 Локация:
Аэропорт Тиват — 5 минут на машине
Котор (Старый город) — 10-15 минут
Порт Нови — центр яхтинга
Первоклассные пляжи Адриатики в шаговой доступности
🏛 Архитектура и концепция:
Элегантные линии, панорамное остекление и органичная интеграция в ландшафт. Из окон открываются виды на горы и Адриатическое море. Это не просто квартира, а личный курортный уголок европейского уровня.
✨ Инфраструктура внутри комплекса:
✅ Круглогодичный панорамный бассейн (взрослый + детский) с видом на море
✅ Ресторан с авторской кухней
✅ Коворкинг и лаунж-зоны для работы и отдыха
✅ Уютные сады, прогулочные дорожки, детская площадка
✅ Подземный паркинг с зарядными станциями для электромобилей
✅ Закрытая территория, видеонаблюдение 24/7
✅ Профессиональная управляющая компания (сервис, уборка, консьерж)
📐 Планировки:
Просторные апартаменты с продуманными планировками. Высокое качество строительства, современные технологии, возможность индивидуальной отделки.
💎 Почему это выгодная инвестиция:
ВНЖ Черногории — покупка недвижимости дает право на оформление вида на жительство.
Растущий рынок — Кавач и Тиват — точка притяжения туристов и инвесторов, цены стабильно растут.
Ликвидность — апартаменты в комплексах уровня премиум всегда востребованы в аренду.
Управление — можно сдавать через УК и получать пассивный доход в евро.
💰 Условия покупки:
Рассрочка от застройщика на выгодных условиях
Возможность оплаты в рублях/криптовалюте/наличными
Полное юридическое сопровождение сделки под ключ
🗓 Сдача комплекса: 2026 год
Готов предоставить:
Планировки и актуальные цены на лоты
Запись презентации проекта
Индивидуальный расчет рассрочки
Консультацию по ВНЖ