Жилой комплекс Виллы в новом комплексе Тиват

Новые виллы на продажу в Тивате.

Площадь дома - 230 м2

На трех этажах - 5 комнат, 3 спальни

Площадь участка - 410 м2

Панорамный вид на горы и море.

До моря - 500 м, до центра города - 700 м.

Цена включает в себя:

1. Внутренняя отделка - паркет / керамическая плитка, стены и потолки окрашены в любой цвет на выбор.

2. Полная внешняя отделка - фасад, крыша, водостоки.

3. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, водоснабжение, центральный котел для дома, инвертор - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в ванной комнате и местах общего пользования (кроме спален), система вентиляции , видеонаблюдение.

4. Ванные комнаты - керамическая плитка, сантехника.

5. Терраса перед домом, парковка, дорожки ко входу в дом.

6. Основные ландшафтные работы по проекту, забор по периметру участка.

Панорамный вид на море и город, который не будет перекрыт новостройками.

Участок в уютном месте без туристического движения.

Расположение вилл учитывает потребность владельца в личном пространстве.

За 8 минут по пешеходной дорожке вы можете дойти от виллы до пристани и центра Тивата. Расстояние до моря - 500 м., До Порто Монтенегро - 1 км., До центра города - 700 м. В нескольких минутах ходьбы находятся магазины, рестораны и места для прогулок.

Благодаря новому жилому кварталу и пристани для яхт Порто Монтенегро, Тиват становится частью международной семьи роскошных курортов. В городе есть все необходимое для комфортного проживания и жизни: модные магазины, набережная, оборудованные пляжи, бары и рестораны, парки и школы.

Дорога в Котор и Будву займет всего 20-30 минут.