  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Prodaje se garsonjera od 34m2 sa ostavom i parking mjestom - Royal Park (Donja Gorica)

Жилой квартал Prodaje se garsonjera od 34m2 sa ostavom i parking mjestom - Royal Park (Donja Gorica)

Подгорица, Черногория
Цена по запросу
4
ID: 30569
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Royal Park je stambeni objekat visoke kategorije, smješten u mirnom i urbanizovanom dijelu Podgorice – Donjoj Gorici. Projekat potpisuje Rezident D.O.O., domaći investitor poznat po pažljivo planiranim i kvalitetno izvedenim objektima.Arhitektonsko rješenje objekta oslanja se na jednostavne i čiste forme, tople tonove fasade i prirodne materijale koji se skladno uklapaju u okruženje. Objekat odiše funkcionalnošću i elegancijom, a svaki stan je projektovan s ciljem da pruži maksimalan komfor, osunčanost i efikasnost prostora.Stan koji je u ponudi nalazi se na drugom spratu zgrade i zauzima površinu od 34m², uz dodatnih 8m² ostave. Uz stan ide i parking mjesto, što dodatno povećava funkcionalnost i praktičnost.Cijena iznosi 105.000 EUR, a stan će biti useljen krajem decembra.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Жилой квартал Prodaje se garsonjera od 34m2 sa ostavom i parking mjestom - Royal Park (Donja Gorica)
Подгорица, Черногория
Подгорица, Черногория
Цена по запросу
