Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

  Черногория
  Подгорица
  Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja

Подгорица, Черногория
$644,836
ID: 30570
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

  Страна
    Черногория
  Район
    Община Подгорица
  Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se trosoban stan površine 138m² na 1. spratu depandansa profesorske zgrade u Bulevaru Džordža Vašingtona 92, sa pogledom na spomenik Sv. Petra Cetinjskog. Stan je prozračan, trostrano orijentisan (sjever–zapad–jug), sa velikim staklenim površinama, terasama na jugu i zapadu, te odličnim rasporedom: prostran dnevni boravak od 70m², dvije sobe po 16m², dodatna prostorija od 30m², kuhinja, dva kupatila i tri terase. Sve prostorije su klimatizovane, stan ima centralno grijanje, blind vrata i ulaz pod video nadzorom. Pogodan je za stanovanje ili poslovni prostor. Uz stan dolazi jedno garažno i jedno parking mjesto pod rampom. Cijena iznosi 550.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

