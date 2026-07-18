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Инвестиционная недвижимость в Сенте-Полсе-Бэй, Мальта

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коммерческая недвижимость
35
Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Xemxija, Мальта
Инвестиционная
Xemxija, Мальта
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этот изысканный Палаццо в Вардидже расположен в шикарной деревне на севере Мальты. Помимо жи…
Цена по запросу
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