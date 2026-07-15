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Отели в San Gwann, Мальта

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коммерческая недвижимость
21
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1 объект найдено
Отель в San Gwann, Мальта
Отель
San Gwann, Мальта
8 этажей (600 кв.м) 75 кв.м х 8 этажей 11 комнат с частным туалетом Уровень улицы Кафетерия.…
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