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Жильё в Mdina, Мальта

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Mdina, Мальта
Квартира 3 спальни
Mdina, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высококачественный двухуровневый мезонет, расположенный в самом престижном районе острова. Р…
Цена по запросу
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Агентство
Excel Homes Real Estate Ltd (Malta)
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Таунхаус в Mdina, Мальта
Таунхаус
Mdina, Мальта
Количество спален 4
Эта прекрасная недвижимость в историческом городе Мдина предлагает уникальную возможность вл…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Excel Homes Real Estate Ltd (Malta)
Языки общения
English, Français, Italiano
Дом 3 спальни в Mdina, Мальта
Дом 3 спальни
Mdina, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Впечатляющий дом с характером, расположенный в самом видном районе Мдины. Эта уникальная нед…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Excel Homes Real Estate Ltd (Malta)
Языки общения
English, Français, Italiano
Realting.com
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