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Земельные участки в Зарасай, Литва

3 объекта найдено
Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
€40,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
€39,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Zemelnyy uchastok u ozera v Litve, с Zemelnyy uchastok na territorii regionalnogo parka v Litve, с Zemelnyy uchastok 10 ga s chastnym poberezhem v Litve в Зарасай, Литва
Земельные участки с Zemelnyy uchastok u ozera v Litve, с Zemelnyy uchastok na territorii regionalnogo parka v Litve, с Zemelnyy uchastok 10 ga s chastnym poberezhem v Litve
Зарасай, Литва
Литва. Zarasų rajonas. Gražutės regioninis parkas (территория регионального парка Gražutės).…
€570,000
в месяц
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