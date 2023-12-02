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Дома в Zarasai Eldership, Литва

3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Jakstiskes I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Jakstiskes I, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€45,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Slyninka, Литва
Дом с Furnace heating
Slyninka, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Садовый участок с коттеджем продается в садах в сельской местности Зара в Диткунасе, всего в…
€21,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Jakstiskes I, Литва
Дом с Furnace heating
Jakstiskes I, Литва
Площадь 18 м²
Количество этажей 1
€58,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zarasai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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