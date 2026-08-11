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Дома в Zarasai Eldership, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Зарасай, Литва
Дом
Зарасай, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Усадьба и 11 га. холдинг продаются в эксклюзивном месте - в областном парке Гражуте - недале…
$149,832
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Дом в Зарасай, Литва
Дом
Зарасай, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Разное место в продажах на заре карьера Отправили в прямом эфире два корма из дома страны! П…
$121,727
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Дом в Vosyliskis, Литва
Дом
Vosyliskis, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Недалеко от Зарасая, поселка Восилишкис, продается жилой дом. Прекрасное место, окраины, асф…
$34,779
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Параметры недвижимости в Zarasai Eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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