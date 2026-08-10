Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Варена
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Варене, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продажа ВАШИХ И РЭРДВИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ С ЮГОМ, ПЕРВЫМ И ПРИМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ - МЕХИКАН К., ВЕ…
$175,339
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Варена, Литва
Дом
Варена, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу Birutės g. 16, Varėna Намопринципы - Общая площадь - 124,93 кв. м. - Дом 5 к…
$85,252
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти