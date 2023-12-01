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Дома в Варена, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Варена, Литва
Дом с Furnace heating
Варена, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
€20,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Варена, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Варена, Литва
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
ГАРАНТИЯ Р. В CSPECTION, SODY ДЛЯ ТУРСА ДЛЯ ВЕСНЫ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С УБЫЧНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ…
€380,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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