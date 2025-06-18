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Коммерческая недвижимость в Утене, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 892 м² в Утена, Литва
Коммерческое помещение 892 м²
Утена, Литва
Площадь 892 м²
Уникальное здание продается с участком природы в окружении, Куктишяй, Утенский район. Это от…
$71,613
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Capital
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Коммерческое помещение 892 м² в Утена, Литва
Коммерческое помещение 892 м²
Утена, Литва
Площадь 892 м²
Уникальное здание продается с участком природы в окружении, Куктишяй, Утенский район. Это от…
$71,613
Оставить заявку
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