Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Укмергский район

Земельные участки в Укмергский район, Литва

17 объектов найдено
Земельные участки в Bardiskeliai, Литва
Земельные участки
Bardiskeliai, Литва
€104,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Varkaliskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Varkaliskiai, Литва
€17,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Укмерге, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Укмерге, Литва
€4,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Geodesic measurements в Antalausiai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Antalausiai, Литва
€16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
10.55 участок на продажу почти в самом центре Укмерге"! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок в центральн…
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Участок земли для продажи в перспективной части города Укмерге, который выделяется своей кру…
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Kuzilai, Литва
Земельные участки
Kuzilai, Литва
ПОЗДРАВЛЯЕМ РАЗДЕЛ ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ в округе Укмергес, Мы приглашаем вас узнать предмет…
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
8100 кв.м. сельскохозяйственный участок в Укмергском районе, в селе Варкалишкис (Varkališkis…
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Eimantiskis, Литва
Земельные участки
Eimantiskis, Литва
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРАВИЛ ПРАВИЛ БОЛЬШОГО СВЕТА УКМЕРГИЯ Р. ____________________ В округе Укмерге в…
€280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Буткунай, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Буткунай, Литва
Butcoon K. В районе Укмерге, рядом с автомагистралью Мольт-Укмерге, продается сельскохозяйст…
€9,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€12,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€14,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€12,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Pabaiskas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Pabaiskas, Литва
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАДЖОН, СОВЕТ ГОРОДА, ПОЗЖЕ 15-го А.С. С СТАТИНИЕЙ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес:…
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Sinkunai, Литва
Земельные участки
Sinkunai, Литва
Участок на продажу в Siesik mst., Укмерге. Участок граничит с озером Сисик. ГЛАВНАЯ ИНФОРМ…
€32,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Укмерге, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Укмерге, Литва
Участок недвижимости на продажу в 9 веке Укмерге на Ринг-стрит. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположен…
€30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти