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Коммерческая недвижимость в Укмергский район, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity в Bareisiai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local electricity
Bareisiai, Литва
Площадь 75 м²
Этаж 1
€14,900
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Vaitkuskis, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Vaitkuskis, Литва
Площадь 594 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ПРОДАЖА СОВРЕМЕННЫХ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПРАВИЛ ФИЛЛ…
€1,50 млн
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Antakalnis III, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Antakalnis III, Литва
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
ВНИМАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ! ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКО…
€1,50 млн
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Capital
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Коммерческая в Укмерге, Литва
Коммерческая
Укмерге, Литва
Площадь 86 м²
Этаж 1
ПРОДАВАТЬ ПАТАЛЫ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ОДИНОЧНИКАМ ВЕКМЕРГИИ ДЛЯ ВАШИХ НУЖНОСТЕЙ - 86,27 кв.м. про…
€90,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Укмерге, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
€850,000
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Capital
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