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Коммерческая недвижимость в Укмергском районе, Литва

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 764 м² в Укмерге, Литва
Коммерческое помещение 1 764 м²
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
$968,736
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Коммерческое помещение 594 м² в Varine, Литва
Коммерческое помещение 594 м²
Varine, Литва
Площадь 594 м²
Этаж 1
Вниманию инвесторов! Продажа Модерни европейским стандартам для подготовки медицинских издел…
$1,71 млн
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Коммерческое помещение 7 500 м² в Viskonys, Литва
Коммерческое помещение 7 500 м²
Viskonys, Литва
Площадь 7 500 м²
Район продается со зданиями в самом центре Литвы (Ukmergės raj., Visakkonių kalba, Oakuolo g…
$757,893
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TekceTekce
Коммерческое помещение 7 500 м² в Viskonys, Литва
Коммерческое помещение 7 500 м²
Viskonys, Литва
Площадь 7 500 м²
Район продается со зданиями в самом центре Литвы (Ukmergės raj., Visakkonių kalba, Oakuolo g…
$757,893
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Capital
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Коммерческое помещение 125 м² в Укмерге, Литва
Коммерческое помещение 125 м²
Укмерге, Литва
Площадь 125 м²
Этаж 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬ ДЕСТИНАЦИИ Г. В УКГЕРИИ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БАКГРОУНДЕ, ВИДИМОЕ ВЕДЕНИЕ С ПРА…
$368,799
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