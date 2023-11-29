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Земельные участки в Укмерге, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Укмерге, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Укмерге, Литва
€4,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Укмерге, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Укмерге, Литва
€10,000
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Capital
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
10.55 участок на продажу почти в самом центре Укмерге"! ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок в центральн…
€25,000
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Участок земли для продажи в перспективной части города Укмерге, который выделяется своей кру…
€180,000
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Capital
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
8100 кв.м. сельскохозяйственный участок в Укмергском районе, в селе Варкалишкис (Varkališkis…
€20,000
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Capital
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€12,600
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Capital
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€14,000
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Capital
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Земельные участки в Укмерге, Литва
Земельные участки
Укмерге, Литва
Возможность построить дом своей мечты в Укмерге! IKI UKMERGY CENTRO ТОЛЬКО 5 МИН ДОРОГИ. --…
€12,600
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством в Укмерге, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Укмерге, Литва
Участок недвижимости на продажу в 9 веке Укмерге на Ринг-стрит. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположен…
€30,000
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Capital
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