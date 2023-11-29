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Земельные участки в Тельшяйский уезд, Литва

20 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Ретавас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Ретавас, Литва
ВЫБРАННЫЙ ИСТОЧНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ BARTKUčIC! Вы ищете место, которое могло…
€79,900
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Земельные участки в Ukrinai, Литва
Земельные участки
Ukrinai, Литва
€16,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Reivyciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Reivyciai, Литва
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jautakiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jautakiai, Литва
Продается в 7.95-м в. садовый участок Нуждам р. сау, Искры старые, Чувствительные, Отдых г. …
€5,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kurmaiciai, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 2,03 га (сменяется на домохозяйство) ул. Маж…
€85,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Liepgiriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Liepgiriai, Литва
Участки 2 одно- и биббуб жилых зданий на продажу в Planto g, Black, Shirvint r. ОБЩАЯ ИНФОР…
€10,500
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Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€28,000
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Capital
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Земельные участки в Плунге, Литва
Земельные участки
Плунге, Литва
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€34,900
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Земельные участки в Lieplauke, Литва
Земельные участки
Lieplauke, Литва
ОТБОР 30 ARS СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРМАНТИ СЕЛД РАДЖ, ГИРД К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адрес – П…
€1,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Urvikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Urvikiai, Литва
13 ARS ЖИВЕТ ПЕРМИНАЛЬНОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ПУБЛИКОЙ В НОВОЙ ЖИЗНИ, ВОС 5 МИН. ДОРОГА ИКИ МАЛЕНЬКИЙ …
€26,500
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Земельные участки в Visvainiai, Литва
Земельные участки
Visvainiai, Литва
500 Поместье продается на Платель Лейк, где поместье может быть восстановлено. Оазис мира о…
€99,999
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Земельные участки в Тяльшяй, Литва
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
2Ha FOREST AGRICULTURAL земельный участок на продажу в Льехеде, Telškis r. self. ОБЩАЯ ИНФО…
€25,000
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Capital
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Земельные участки в Visvainiai, Литва
Земельные участки
Visvainiai, Литва
SODY OF BUVUSE С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ И 2,06 га ЗЕМЛИ СТРАНА ПЛАТЕЛ ECJER, УОГИЧЕСКИЕ НЕКОТО…
€23,800
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Capital
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Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
Продается садовый участок 6.13ar с небольшим коттеджем с двумя комнатными плитами. У одного …
€6,900
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Capital
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Земельные участки в Gaudikaiciai, Литва
Земельные участки
Gaudikaiciai, Литва
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА ПУТИ САМОГО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Tiles, Sedos g. 44A Площадь: 6,67…
€198,000
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Земельные участки в Тяльшяй, Литва
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
SELLING 2.3 HA EARTH LAST SECTION OF THE MAP OF THE MAP OF THE SELD, IRKINES K. GENERAL INF…
€9,500
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Capital
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Земельные участки в Kaupos, Литва
Земельные участки
Kaupos, Литва
Литва, район Риетавас, коммуна Тверай, деревня Каупос. Отличная усадьба на продажу. Участок …
€165,000
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Memelhaus
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Земельные участки в Troskuciai, Литва
Земельные участки
Troskuciai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€12,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ретавас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ретавас, Литва
ЧЕТЫРЕ ДОМА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОРОДЕ РИТА Если вы ищете участок для строительс…
€8,400
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Capital
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Земельные участки в Варняй, Литва
Земельные участки
Варняй, Литва
Окруженный природой, 16а. Участок продается в красивом природном парке Варны, в городе Варна…
€4,800
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Capital
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