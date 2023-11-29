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Жильё в Тяльшяй, Литва

дома
3
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Тяльшяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Тяльшяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
ПРОДАЕТСЯ, ТЕПЛО, СВЕТ 2 КОМНАТЫ. КВАРТИРА 2- AME В ВЫСОКОМ СКАЗКЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Располо…
€26,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Тяльшяй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
€177,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Тяльшяй, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
„ ВИД В ГОРОДЕ ПРАВ “ DONELIC G. ERDVUS ДОМ САМОЙ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, ХОТИТ…
€109,500
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Capital
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Дом с Furnace heating в Тяльшяй, Литва
Дом с Furnace heating
Тяльшяй, Литва
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
€171,000
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Capital
Языки общения: English
Realting.com
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