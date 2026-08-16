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Жилье в Тяльшяе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Тяльшяй, Литва
Квартира 4 комнаты
Тяльшяй, Литва
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Продается с локальным теплом Общий Расположение: Telšiai, Luokės g. 41 • Общая площадь квар…
$55,845
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