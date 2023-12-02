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Жильё в Skiemoniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kriokslys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€127,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kriokslys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ДОМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ К., ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЙ., НЕ ИМЕЕТ РУБИЧЕСКОГО ЭКДЖЕРА!…
€27,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Skiemoniu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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