Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Шилутский район
  5. Дома

Дома в Шилутский район, Литва

20 объектов найдено
Дом в Шилуте, Литва
Дом
Шилуте, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
€82,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Grabupiai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Grabupiai, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 1
237,73 КВ.М. ДОМ ГРАБУПС К., КЛЕВ Г. 14 С 35 ПЛОЩАДЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКЛИП Продается просторный д…
€160,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Шилуте, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с сигнализацией в Ausbikavis, Литва
Дом с сигнализацией
Ausbikavis, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
€57,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Paulaiciai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Paulaiciai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
€149,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Шилуте, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€127,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией в Mockiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Mockiai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
€460,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Rukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Rukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
107,53 КВ.М. ДОМ С СЕКЦИЕЙ 56.16 ARS ЭКОНОМИТ. ВЫСОКИЙ К., КЛАСС Г. .......................…
€35,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Zemaitkiemis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Zemaitkiemis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€42,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Русне, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Русне, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€180,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Gaideliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Gaideliai, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
ВЫБОР ERDMS И СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С 15.21 ARA РЫБНАЯ СЕКЦИЯ В СЕМЬЕ, RAMILY G. Просторный 153,44…
€156,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Pagryniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Pagryniai, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
189,90 КВ.М. ДОМ ДЛЯ КЛЮЧА, САНТАК Г. 15 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26,92 Разминка в при…
€99,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Pagryniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Pagryniai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ КОТ 6-Й КОМНАТЫ НА ФОНЕ, CURROS G. 14 215,40 кв.м продается в пригороде тепла. м. к…
€100,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Шилуте, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 17,68 АРС В ГЛУШИНЕ, РАМУСС Г. 37 101,53 кв.м. продается около лес. м. ч…
€73,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Kintai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Kintai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
SODY WITH HA LAND WRITE, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской суеты…
€169,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Ramuciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Ramuciai, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЮЩИЙ ДОМ С СЕКЦИЕЙ 37.81 ARS В ЭКСКЛЮЗИВНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHG Хотите оторваться от …
€175,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом с асфальтированной дорогой в Inkakliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Inkakliai, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…
€33,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English
Дом 5 комнат в Muize, Литва
Дом 5 комнат
Muize, Литва
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
€310,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения
English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Minija, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Minija, Литва
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ КОМПЛЕКЦИЮ ПОЧВЫ ДОМАШНЕГО МИНИУМА ( MING ... В НЕКОТОР…
€749,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти