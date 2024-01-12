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Дом
Шилуте, Литва
137 м²
2
€82,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Grabupiai, Литва
238 м²
1
237,73 КВ.М. ДОМ ГРАБУПС К., КЛЕВ Г. 14 С 35 ПЛОЩАДЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКЛИП Продается просторный д…
€160,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
162 м²
1
€180,000
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Дом с сигнализацией
Ausbikavis, Литва
73 м²
1
€57,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Paulaiciai, Литва
86 м²
1
€149,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Шилуте, Литва
195 м²
2
€127,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с сигнализацией
Mockiai, Литва
168 м²
1
€460,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Rukai, Литва
108 м²
1
107,53 КВ.М. ДОМ С СЕКЦИЕЙ 56.16 ARS ЭКОНОМИТ. ВЫСОКИЙ К., КЛАСС Г. .......................…
€35,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Zemaitkiemis, Литва
80 м²
1
€42,500
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Дом с асфальтированной дорогой
Русне, Литва
58 м²
1
€180,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Gaideliai, Литва
162 м²
1
€125,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Шилуте, Литва
153 м²
1
ВЫБОР ERDMS И СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С 15.21 ARA РЫБНАЯ СЕКЦИЯ В СЕМЬЕ, RAMILY G. Просторный 153,44…
€156,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Pagryniai, Литва
190 м²
1
189,90 КВ.М. ДОМ ДЛЯ КЛЮЧА, САНТАК Г. 15 С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПЛОЩАДЬЮ 26,92 Разминка в при…
€99,900
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Дом с асфальтированной дорогой
Pagryniai, Литва
215 м²
2
ПРОДАВАЯ КОТ 6-Й КОМНАТЫ НА ФОНЕ, CURROS G. 14 215,40 кв.м продается в пригороде тепла. м. к…
€100,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Шилуте, Литва
102 м²
1
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 17,68 АРС В ГЛУШИНЕ, РАМУСС Г. 37 101,53 кв.м. продается около лес. м. ч…
€73,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Kintai, Литва
136 м²
1
SODY WITH HA LAND WRITE, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской суеты…
€169,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Ramuciai, Литва
146 м²
1
ПРОДАЮЩИЙ ДОМ С СЕКЦИЕЙ 37.81 ARS В ЭКСКЛЮЗИВНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHG Хотите оторваться от …
€175,000
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Дом с асфальтированной дорогой
Inkakliai, Литва
169 м²
1
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…
€33,000
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Дом 5 комнат
Muize, Литва
5
85 м²
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
€310,000
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Memelhaus
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Minija, Литва
452 м²
2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ КОМПЛЕКЦИЮ ПОЧВЫ ДОМАШНЕГО МИНИУМА ( MING ... В НЕКОТОР…
€749,000
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Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва
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