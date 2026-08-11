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Коммерческая недвижимость в Русне, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 890 м² в Русне, Литва
Коммерческое помещение 890 м²
Русне, Литва
Площадь 890 м²
Этаж 1
Он продается в эксклюзивном месте, недалеко от Немо, здание почти 900 м 2 в Румнау, идеально…
$312,073
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