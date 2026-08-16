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Коммерческая недвижимость в Радвилишкисе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Радвилишкис, Литва
Коммерческое помещение 95 м²
Радвилишкис, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИСЕЙ В КЛЮЧЕВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БАЗЕ!!! ____________ Принци…
$115,886
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