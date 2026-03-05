Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Паневежском уезде, Литва

Паневежис
12
Пасвалис
5
20 объектов найдено
Коммерческое помещение 97 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 97 м²
Паневежис, Литва
Площадь 97 м²
Этаж 1
$787
в месяц
Коммерческое помещение 75 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 75 м²
Паневежис, Литва
Площадь 75 м²
$174
в месяц
Коммерческое помещение 45 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 45 м²
Паневежис, Литва
Площадь 45 м²
Этаж 2
$365
в месяц
Коммерческое помещение 35 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 35 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 35 м²
Этаж 2
$174
в месяц
Коммерческое помещение 23 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 23 м²
Паневежис, Литва
Площадь 23 м²
Этаж 2
$139
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
$1,159
в месяц
Коммерческое помещение 520 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 520 м²
Паневежис, Литва
Площадь 520 м²
Этаж 2
$1,507
в месяц
Коммерческое помещение 408 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 408 м²
Паневежис, Литва
Площадь 408 м²
Этаж 1
$638
в месяц
Коммерческое помещение 69 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 69 м²
Паневежис, Литва
Площадь 69 м²
Этаж 1
$325
в месяц
Коммерческое помещение 890 м² в Vaivadai, Литва
Коммерческое помещение 890 м²
Vaivadai, Литва
Площадь 890 м²
Этаж 1
$1,275
в месяц
Коммерческое помещение 492 м² в Mitkai, Литва
Коммерческое помещение 492 м²
Mitkai, Литва
Площадь 492 м²
$696
в месяц
Коммерческое помещение 250 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 250 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 250 м²
$174
в месяц
Коммерческое помещение 750 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 750 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 750 м²
Этаж 1
$2,319
в месяц
Коммерческое помещение 74 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 74 м²
Паневежис, Литва
Площадь 74 м²
Этаж 3
$174
в месяц
Коммерческое помещение 100 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 100 м²
Паневежис, Литва
Площадь 100 м²
$116
в месяц
Коммерческое помещение 25 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 25 м²
Паневежис, Литва
Площадь 25 м²
$174
в месяц
Коммерческое помещение 171 м² в Пасвалис, Литва
Коммерческое помещение 171 м²
Пасвалис, Литва
Площадь 171 м²
Этаж 3
$396
в месяц
Коммерческое помещение 430 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 430 м²
Паневежис, Литва
Площадь 430 м²
Этаж 1
$1,391
в месяц
Коммерческое помещение 19 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 19 м²
Паневежис, Литва
Площадь 19 м²
$104
в месяц
Коммерческое помещение 270 м² в Биржай, Литва
Коммерческое помещение 270 м²
Биржай, Литва
Площадь 270 м²
Этаж 2
$1,565
в месяц
