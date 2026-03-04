Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Мариямпольском уезде, Литва

9 объектов найдено
Коммерческое помещение 5 330 м² в Nendriniskiai, Литва
Коммерческое помещение 5 330 м²
Nendriniskiai, Литва
Площадь 5 330 м²
$46,343
в месяц
Коммерческое помещение 90 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 90 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 90 м²
Этаж 1
$232
в месяц
Коммерческое помещение 105 м² в Шакяй, Литва
Коммерческое помещение 105 м²
Шакяй, Литва
Площадь 105 м²
Этаж 1
$406
в месяц
Коммерческое помещение 1 030 м² в Калвария, Литва
Коммерческое помещение 1 030 м²
Калвария, Литва
Площадь 1 030 м²
Этаж 1
$3,582
в месяц
Коммерческое помещение 32 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 32 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 32 м²
Этаж 1
$348
в месяц
Коммерческое помещение 4 200 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 4 200 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 4 200 м²
Этаж 1
$14,607
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 2
$1,739
в месяц
Коммерческое помещение 800 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 800 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 800 м²
Этаж 1
$2,782
в месяц
Коммерческое помещение 1 513 м² в Мариямполе, Литва
Коммерческое помещение 1 513 м²
Мариямполе, Литва
Площадь 1 513 м²
Этаж 1
$5,262
в месяц
