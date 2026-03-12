Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюс
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Вильнюсе, Литва

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
89 объектов найдено
Коммерческое помещение 64 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
$699
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 17 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 17 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
Исключительные организации! Модернус Биурас Версло Центр "Гоштауто 8" Белому Тильто! Ищете м…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 67 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 67 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 67 м²
Этаж 2
$813
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 46 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 46 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 46 м²
Этаж 1
Коммерческие/офисные помещения в аренду в г. Витенио, проект «Сквер намай», Вильнюс Новые…
$1,337
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 66 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 66 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 1
ПРАВИЛА СВЕТА И ФУНКЦИОННОЙ КОРДИНАЦИИ В СЕНАМИОРЕ! ___________ Общий: - Адрес: Latako g. 1;…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 404 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 404 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 404 м²
Этаж 1
$3,513
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 118 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 118 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 118 м²
Этаж 1
$9,087
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 25 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 25 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 25 м²
Этаж 1
$725
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 31 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 31 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 31 м²
$580
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 91 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 91 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 91 м²
Этаж 1
$2,623
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 37 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 37 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 37 м²
Этаж 1
$696
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 126 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 126 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 126 м²
Этаж 2
$5,785
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 500 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
$4,579
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 32 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 32 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 32 м²
Этаж 1
$464
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 30 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 30 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 30 м²
Этаж 1
$406
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 56 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 56 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 56 м²
Этаж 1
$1,610
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 900 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 900 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 900 м²
$3,442
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 140 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 140 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 140 м²
Этаж 1
$2,493
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 85 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 85 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 85 м²
Этаж 1
$696
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 141 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 141 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Этаж 2
$1,472
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 171 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 171 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 171 м²
Этаж 2
$1,784
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 939 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 939 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 939 м²
Этаж 2
$9,274
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 062 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 062 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 062 м²
Этаж 1
$3,694
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 95 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 95 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 95 м²
Этаж 2
$820
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 93 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 93 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 93 м²
Этаж 1
$1,391
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 50 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 50 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 50 м²
Этаж 1
$522
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 267 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 267 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 267 м²
Этаж 1
$7,860
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 126 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 126 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 126 м²
Этаж 1
$754
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 99 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 99 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
$1,545
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 124 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 124 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Этаж 2
$1,157
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти