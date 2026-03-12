Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюс
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Вильнюсе, Литва

квартиры
68
дома
6
коммерческая недвижимость
89
165 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Новая, уютная и просторная 51,10 кв.м. лофт-галерея в аренду! Присоединяйтесь к творческой …
$1,035
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ДЕЯТЕЛЯ В ВЫСШИХ КЛАССАХ ВЫСШИХ СУББТАНЦИЙ УСТАНОВЛЯЕТСЯ В ОДНОМ НО!…
$756
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 6/7
Оставьте свет и целых 2 капсулы во второй раз, ПРОЕКТ "ШАГИ"! Строим свободу и учим новых л…
$930
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 64 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
$699
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/9
Квартира 34.29 кв.м., Преильяус г. 8, Пилайте; Платежи АГЕНЦИИ не соответствуют требованиям…
$523
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Просторная двухкомнатная квартира в аренду в новом городе! стратегически удобное расположен…
$802
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
2 КАПБАСИС НО ДЛЯ АКЦИИ в Горах / В гонках у леса Дополнительная информация • Квартира буде…
$812
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Арендованные аккуратные 2 номера НОВАЯ С подземным парком Дополнительная информация Квартир…
$929
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 2 КАРАБЛЕЙ В НОВОМ К.ЧИБИРО Г., ГАЛЕС! Никаких промежуточных налогов! ....…
$697
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/6
$967
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/5
Удаленная процедура и молодежь: 1 KAMBARIO BUT - J.LEBEDIUM GATV! Эта светлая и уютная квар…
$577
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
Посадка 1 кабина. Лучшая новая система в новой базе / ИЕРУЗАЛЬ (БАЛТИЧЕСКАЯ Г. 117) Дополни…
$580
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 17 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 17 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
Исключительные организации! Модернус Биурас Версло Центр "Гоштауто 8" Белому Тильто! Ищете м…
$581
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Опрятные и яркие БУТАСы с панорамными изображениями BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24) …
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 2 КАРАБЛЕЙ В НОВОМ К.ЧИБИРО Г., ГАЛЕС! Никаких промежуточных налогов! ....…
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 9/9
Кредиты, чтобы жить! Будьте его первым жителем! Никакого налога, если вы арендуете не менее …
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
ПУЭЛЬ Г. 35А, ВИЛЬНИУССКИЙ НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДВУХ АНГАЛЕЙ С ТЕРАСОЙ. Паупис - исторический с…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
ПУЭЛЬ Г. 35А, ВИЛЬНИУССКИЙ НОВЫЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДВУХ АНГАЛЕЙ С ТЕРАСОЙ. Паупис - исторический с…
$1,163
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/12
РАССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ 2 ДОМОВ НА ТРАНСФЕРЕ G.39 Упакованные документы и визы, за исключением те…
$651
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/6
Опрятные и яркие БУТАСы с панорамными изображениями BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24) …
$639
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/5
В оригинале: 1 CASTLE IN NEW, ALGIRDO G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ стратегически удобное ме…
$459
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 67 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 67 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 67 м²
Этаж 2
$813
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 3/5
Аренда чрезвычайно просторной и комфортной квартиры с камином для семьи САНТАРИКОС (M.Marcin…
$1,104
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 46 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 46 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 46 м²
Этаж 1
Коммерческие/офисные помещения в аренду в г. Витенио, проект «Сквер намай», Вильнюс Новые…
$1,337
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Новый сублокализованный NAMAS с террасой (улица Джеймса Шимкявичюса) Дополнительная информа…
$2,325
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 66 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 66 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 1
ПРАВИЛА СВЕТА И ФУНКЦИОННОЙ КОРДИНАЦИИ В СЕНАМИОРЕ! ___________ Общий: - Адрес: Latako g. 1;…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 404 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 404 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 404 м²
Этаж 1
$3,513
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 1 118 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 1 118 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 1 118 м²
Этаж 1
$9,087
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти