Долгосрочная аренда недвижимости в Каунасе, Литва

квартиры
32
коммерческая недвижимость
74
114 объектов найдено
Коммерческое помещение 699 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 699 м²
Каунас, Литва
Площадь 699 м²
Этаж 1
$8,104
в месяц
Коммерческое помещение 13 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 13 м²
Каунас, Литва
Площадь 13 м²
Этаж 1
$81
в месяц
Коммерческое помещение 40 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 40 м²
Каунас, Литва
Площадь 40 м²
Этаж 1
$185
в месяц
Коммерческое помещение 130 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 130 м²
Каунас, Литва
Площадь 130 м²
Этаж 2
$754
в месяц
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
$812
в месяц
Коммерческое помещение 600 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 600 м²
Каунас, Литва
Площадь 600 м²
Этаж 1
$2,782
в месяц
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
$1,159
в месяц
Коммерческое помещение 35 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 35 м²
Каунас, Литва
Площадь 35 м²
Этаж 2
$348
в месяц
Коммерческое помещение 1 634 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 634 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 634 м²
Этаж 1
$15,152
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/3
$755
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
2-комнатная квартира в аренду в Каунасе, Литва Бывшие принципы: - удобная планировка; - для …
$453
в месяц
Коммерческое помещение 43 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 43 м²
Каунас, Литва
Площадь 43 м²
Этаж 1
$499
в месяц
Коммерческое помещение 33 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 33 м²
Каунас, Литва
Площадь 33 м²
Этаж 2
$381
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Выделенный дом 2 кабинки были на западе, V. SLADKEVIUS G. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 номера к…
$987
в месяц
Коммерческое помещение 79 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 79 м²
Каунас, Литва
Площадь 79 м²
Этаж 3
$730
в месяц
Коммерческое помещение 1 280 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 280 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 280 м²
Этаж 1
$6,956
в месяц
Коммерческое помещение 900 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 900 м²
Каунас, Литва
Площадь 900 м²
Этаж 1
$14,607
в месяц
Коммерческое помещение 17 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 17 м²
Каунас, Литва
Площадь 17 м²
Этаж 1
$243
в месяц
Коммерческое помещение 36 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 36 м²
Каунас, Литва
Площадь 36 м²
Этаж 2
$292
в месяц
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
Хотите использовать лучшее в лучшем стратегическом поле? Запрет на 3 ангела, но в море. БУТ …
$638
в месяц
Коммерческое помещение 139 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Каунас, Литва
Площадь 139 м²
Этаж 1
$1,391
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
$638
в месяц
Коммерческое помещение 112 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 112 м²
Каунас, Литва
Площадь 112 м²
Этаж 1
$1,043
в месяц
Коммерческое помещение 1 244 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 1 244 м²
Каунас, Литва
Площадь 1 244 м²
Этаж 1
$12,980
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 500 м²
Каунас, Литва
Площадь 500 м²
Этаж 1
$2,898
в месяц
Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
$696
в месяц
Коммерческое помещение 70 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 70 м²
Каунас, Литва
Площадь 70 м²
Этаж 2
Низкое коммерческое сотрудничество во втором росте, саваноры PR. Второе пространство и свето…
$569
в месяц
Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
$2,898
в месяц
Коммерческое помещение 235 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 235 м²
Каунас, Литва
Площадь 235 м²
Этаж 1
$2,817
в месяц
Коммерческое помещение 90 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 90 м²
Каунас, Литва
Площадь 90 м²
$2,145
в месяц
