Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Плунге
  4. Жилая

Жилье в Плунге, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Плунге, Литва
Дом
Плунге, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продажа программного обеспечения в поле микстур с различным пространством и внешним развитие…
$521,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Квартира 3 комнаты в Плунге, Литва
Квартира 3 комнаты
Плунге, Литва
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
3 номера квартиры на продажу в городе Плунге. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$75,230
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти