Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Плунге

Жильё в Плунге, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Плунге, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Плунге, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
€180,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Плунге, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Плунге, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Хороший дом на продажу с 11.89 утра участок жилой недвижимости в PLUNGER Bridge g. .27. Дом …
€180,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Плунге, Литва
Дом с Furnace heating
Плунге, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
€91,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти