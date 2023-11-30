Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Паневежский уезд

Земельные участки в Паневежский уезд, Литва

52 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
€14,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Купишкис, Литва
Земельные участки
Купишкис, Литва
_______________________________________ РАЗДЕЛ 74 акра подлежит оплате ИЗМЕНЕНИЕ - лесное хо…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Dubos, Литва
Земельные участки
Dubos, Литва
€15,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Liudyne, Литва
Земельные участки
Liudyne, Литва
НОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, СТРАНОВАЯ ДОРОЖНАЯ ПАНВА - РАГУВА ДЛЯ ПРОДАЖИ 17 A. СЦУЛЫ Н…
€3,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
€8,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Glazaniskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Glazaniskiai, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕД ПАНАНАТНОЙ СРЕДОЙ. ДЕПАРАТИВНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ – ПРИНЯТИ…
€720,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Mantvydai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Mantvydai, Литва
Участок площадью 107,05 акра земли для продажи в деревне Мантвей недалеко от Часты, всего в …
€19,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
ПОДБОР ДОМА 8.76 С ДОМОМ (НУГРОВЕРНМЕНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ) В Г.13 МЧС. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРА…
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
ПРОДАЖА ДОМА 6.61 ARS HOME С ДОМОМ ( NUGRIOVE ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ) K. ДОНЕЛИЧИ Г., В КАНАВЬЮ.…
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Geivitoniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Geivitoniai, Литва
ПРОДАНО 20.58 А. СОДО СКЛИПАС, S/B “BILITY ”, PAMIC G., GEEASON SOME, PASVAL RAJ. СОДА В МЕС…
€23,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
-------------------------------------------------- -----------------------------------------…
€99,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Mikenai, Литва
Земельные участки
Mikenai, Литва
В деревне Миконос, которая граничит с Вадоклесом, в районе Паневасис. Продается участок в 20…
€8,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Geodesic measurements в Gasparai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Gasparai, Литва
1,37 га сельскохозяйственного участка с левенским побережьем в деревне Rėklai, в Паневежисск…
€53,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Камаяй, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Камаяй, Литва
В городе Камай продается участок под домашнюю недвижимость со старым домом. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИ…
€5,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Stetiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Stetiskiai, Литва
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ 12.97 а. СКЛИПЫ САДОКЛ Г. В КАНЕВИЗУ, СТЕТ. РАМИ, ТЫ МОЖЕШЬ ОКРУЖАТЬ. ОБЩ…
€11,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Рокишкис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Рокишкис, Литва
€4,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Daumenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО 5,84 АРС С ДОМОЙ ( УГРОЖАНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ... В ДОРОГЕ…
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Azuolyte, Литва
Земельные участки
Azuolyte, Литва
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКЛИПАСЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СОЗДАНИЯ! Земельный участок для прод…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Velzys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Velzys, Литва
Садовый участок на продажу в Битир г., Акула км. Садовый участок. Рядом с постоянными соседя…
€12,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
7.85 ARS LIVING PERMANY, PANENDRENG. 7M, PANEVAILABLE. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРАТ. РАЗДЕЛ POBE –…
€8,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pavieseciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pavieseciai, Литва
ПОДАРОК 10 АРА ДОМА В ПОБЕДЕНИИ, ВИКТОРИАЛЬНЫЙ Г., В КАНАВЗЕ. RAMI, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ БЕЗОП…
€13,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Панявежис, Литва
Земельные участки
Панявежис, Литва
Продается участок недвижимости с коммуникациями Wallie g. В ананасе. Доступ от Tilvy g. Угол…
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Paliuniskis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Paliuniskis, Литва
РАЗДЕЛ 38.45 ARS с паматами в рамио-место, ДО ВЕЛИКОЙ ДЕВУШКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ,. В НЕКОТ…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Valantiskis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Valantiskis, Литва
ПОЗЖЕ СИГНАЛ Г. В ГОРОДЕ ПТИЦЫ С ДОМАШНИМИ ПУЧКАМИ Я ГУАРЕЛИН И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. СКЛИП В …
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Startai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Startai, Литва
СОДО СОДО S / B “ СТАРТЫ “, В ПАРТЕ ШАРЖА NR.2, СЕНГАН КАРТЫ, ПУТЬ РЕЙПЕРА.. РАЗДЕЛ ПЛОТ 11.…
€8,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Seskai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Seskai, Литва
ЖДИТЕ НОВОСТИ, СЕВЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА НОВЫЙ ДОМ!!! Земельный участок для продажи в Iron g.15,…
€8,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Daukniunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Daukniunai, Литва
3 участка земли для продажи в звере, в звери, в Панегасе. Фасоль – зеленый пригород с тишино…
€17,250
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pumpenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pumpenai, Литва
1,45 га на продажу. сельскохозяйственный участок земли на Балтийской дороге г. В сумочке. Оч…
€22,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Voveryne, Литва
Земельные участки
Voveryne, Литва
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Daumenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Daumenai, Литва
€10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти