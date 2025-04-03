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Квартиры в Pagramantis, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Pagramantis, Литва
Квартира 3 комнаты
Pagramantis, Литва
Число комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Паграмантис — город в Таурагском районе. Расположен на региональной дороге 164 Мажейкяй–Плун…
$19,437
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